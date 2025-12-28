Savet za monitoring: Krivična prijava protiv Branka Stamenkovića zbog falsifikovanja rešenja

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparenost, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku, nadležnom tužilaštvu podneo je krivičnu prijavu protiv Branka Stamenkovića, predsednika Visokog saveta tužilaštva, zbog sumnje da je izvršio krivična dela Falsifikovanje službene isprave, Zloupotreba službenog položaja i Nesavestan rad u službi, kada je samostalno doneo rešenja o odbijanju prigovora na izbore za ovaj organ.

Mario Spasić, generalni sekretar Saveta, za medije je izjavio:

"Branko Stamenković je protivpravno sazvao elektronsku sednicu Visokog saveta tužilaštva na čijem dnevnom redu je bilo razmatranje prigovora na održane izbore za ovaj organ, uprkos tome što se nisu stekli uslovi iz Poslovnika o radu za sazivanje elektronske sednice", naveo je Spasić i dodao:

"Dalje, kako se elektronska sednica nije ni mogla održati, Stamenković je simulovanim pravnim radnjama samostalno doneo više rešenja kojim konstatuje da je Visoki savet tužilaštva odbio prigovore, iako za ovakvu odluku nije glasano jer i nisu postojali zakonom i poslovnikom propisani uslovi za održavanje ovakve sednice. Tako doneta nezakonita rešenja Stamenković je stavio u pravni promet i tako učinio više krivičnih dela o čemu se mora sprovesti istraga. Ovo je atak na pravni sistem Republike Srbije" - zaključio je Spasić.

