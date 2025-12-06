Savet za monitoring: Krivična prijava protiv Nenadića zbog amnestije Borisa Tadića prilikom prodaje NIS-a ispod cene

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost podnosi krivičnu prijavu nadležnom javnom tužilaštvu protiv glavnog tužioca Javnog tužilaštva za organizovani kriminal Mladen Nenadića, zbog počinjenih krivičnih dela iz člana 360. Zakonika o krivičnom postupku kojim se sankcioniše ”kršenje zakona od strane sudije, javnog tužioca i njegovog zamenika”.

Mladen Nenadić je odgovoran jer, pored više javnih priznanja bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića, da je budžet Republike Srbije oštećen prodajom Naftne industrije Srbije za oko 700 miliona evra, ipak nije pokrenuo krivični postupak.

Boris Tadić je 4. decembra 2025. godine javno priznao u emisiji na TV Insajder da su ”pregovori vođeni uglavnom od strane ljudi koji su bili zaduženi za energetiku u tadašnjoj Vladi, a koje je delegirao Vojislav Koštunica, a to su bili ministar Naumov i direktor NIS-a, koji je takođe bio delegiran iz DSS-a” i nastavio je: ”Mislim da je greška u pregovorima, nema tu nikakve bratske ljubavi niti je bilo kad smo pregovarali o NIS-u. Rusi su došli sa ultimativnom cenom od 450 miliona evra. Nažalost, prethodna administracija - tj. Koštuničin deo, to je prihvatila”, priznao je Boris Tadić.

Ovo nije prvi put da Tadić priznaje da je oštećen budžet Republike Srbije prilikom prodaje NIS. U emisiji ”Insajder bez ograničenja”, 20. decembra 2016. godine, takođe je objavljen intervju bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića, gde je izjavio:

”Tačno je da sam, kada je sve to bilo na papiru dogovoreno, tražio da cena bude veća. Ruska strana nije uslišila taj moj zahtev. To nije uradio ni predsednik Rusije, ni premijer Rusije, a ni njihov izaslanik u čitavom tom procesu“, naveo je Tadić za Insajder bez ograničenja.

Dakle, Nenadić pokreće postupak protiv Selakovića za odluku koju je donela Vlada a istovremeno tvrdi da Tadić ne može da odgovara jer je ugovor o prodaji NIS-a usvojila Vlada!? Na ovaj način Nenadić pokazuje da je prekršio Krivični zakonik i da ima dvostruke aršine jer, kada Ugovor usvoji Vlada koju su vodili Tadić i Koštunica, čak i kada priznaju da su oštetili budžet, tada nisu odgovorni, a kada ugovor ili aneks ugovora usvoje vlade koje su vodili Ana Brnabić i Miloš Vučević - tada ministri mogu da odgovaraju. Ovo je za odgovornost.

Autor: S.M.