Savet za monitoring: Dolovac ne može da preti Narodnoj skupštini i poslanicima

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost najoštrije osuđuje mešanje Zagorke Dolovac, vrhovnog javnog tužioca, u rad Narodne skupštine Republike Srbije i narodnih poslanika i pretnje koje je uputila.

Podsećamo da Narodna skupština predstavlja najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji, u skladu sa Ustavom i Zakonom.

Preteći tonovi Zagorke Dolovac, Mladena Nenadića i Branka Stamenkovića, kojim upozoravaju Narodnu skupštinu i narodne poslanike da im ne padne na pamet da se bave predlaganjem zakona i drugih akata, predstavlja skandal, neustavno i nezakonito ponašanje, koje je dovoljno za njihovo momentalno razrešenje.

Podsetimo, vrhovni javni tužilac godišnji izveštaj o svom radu 5 godina nije podnela Narodnoj skupštini, iako joj je to zakonska obaveza, pa s toga opravdano jeste da se urgentno izmene pravosudni zakoni kako bi državni organi bili nadzirani u cilju njihovog ustavom i zakonom propisanog delovanja.