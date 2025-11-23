Savet za monitoring: Najoštrije osuđujemo laži o 'Sarajevo safariju'

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost najoštrije osuđuje nastavak brutalnog napada na Srbiju, gde se gnusnim i ogoljenin lažima o "Sarajeva safariju" i nepostojećem učešću Aleksandra Vučića nastavlja dehumanizacija predsednika Vučića.

Mario Spasić, generalni sekretar Saveta, za medije je izjavio:

"Sprskom krvlju uprljan ustaša Domagoj i njegov satelit i očigledni izdajnik Čedomir, nastavljaju sa lažima o "Sarajevo safariju" i nastavljaju sa podvalama da je srpski predsednik Aleksandar Vučić učesnik tog nepostojećeg i gnusnim lažima upostavljenog "projekta". Niti je postojao "Sarajevo safari", niti je u njemu učestvovao Vučić i to su nepobitne i odlučne činjenice", naveo je Spasić i dodao:

"Bolesnici nastavljaju svoju mržnju da roje prema Vučiću i Srbiji. Ove i sve ostale laži predstavljaju brutalan napad na Srbiju i srpski narod i nastavak dehumanizacije predsednika Vučića. Lažovi će odgovarati i to vrlo brzo. Pozivamo narod da ne naseda na laži krvavih ustaša i očiglednih izdajnika" - zaključio je Spasić.

Autor: Pink.rs