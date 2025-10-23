AKTUELNO

Savet za monitoring: Rezolucija EP je skupo plaćeni pamflet pun laži

Sektor za ljudska prava i Sektor za monitoring Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost, objavili su zajedničko saopštenje u kojem oštro kritikuju sadržaj nedavno usvojene Rezolucije Evropskog parlamenta.

U saopštenju se navodi da rezolucija obiluje lažima, poluistinama i da predstavlja mišljenja „neukih i ostrašćenih analitičara i opozicionih političara“ koji se, kako tvrde, redovno pojavljuju na televizijama N1 i NOVA S.

Transparentnost ističe da su upravo ti mediji emitovali snimke nasilja tokom protesta, uključujući pokušaj paljenja prostorija SNS u Novom Sadu, napade na policiju, kao i fašistički linč pojedinih javnih funkcionera.

U saopštenju se navode i snimci koji, prema njihovim tvrdnjama, prikazuju planiranje terorističkih akcija, pozive na ubistvo predsednika Republike, blokade ključnih saobraćajnica i druge ekstremne postupke.

„Rezolucija EP ignoriše sve ove nepobitne činjenice, kao i zloupotrebu dece i mladih u političke svrhe, prekid obrazovnog procesa i organizaciju više od 25.000 nezakonitih skupova“, navodi se u saopštenju. Savet zaključuje da se radi o „naručenom i skupo plaćenom pamfletu“ koji ne zaslužuje ozbiljno razmatranje.

Autor: Dalibor Stankov

