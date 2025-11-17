Savet za monitoring: Zatraženo sudsko-medicinsko psihijatrijsko veštačenje Zagorke Dolovac

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost od Branka Stamenkovića, predsednika Visokog saveta tužilaštva, zatražio je da se obavi sudsko-medicinsko psihijatrijsko veštačenje Zagorke Dolovac, vrhovnog javnog tužioca, jer su se u medijima pojavile informacije da je lečena u tercijalnoj zdravstvenoj ustanovi od dijagnoze iz opsega "Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja" (F00-F99).

Ukoliko Branko Stamenković ne pokrene postupak psihijatrijskog veštačenja Zagorke Dolovac, pokrenućemo vanparnični postupak zbog nacionalne bezbednosti.

Zakonom o javnom tužilaštvu nije definisana obaveza kandidata za vrhovnog javnog tužioca da dostavi lekarsko uverenje, što je inače obaveza za svako zasnivanje radnog odnosa. Ova činjenica predstavlja svojevrsni nonses i sumnju da je Zagorka Dolovac ciljano izbacila ovu obavezu iz zakona da bi zaštitila samu sebe.

Kako Visoki savet tužilaštva vodi lični list i Zagorke Dolovac, nakon medijskih navoda da je ista lečena u zdravstvenoj ustanovi tercijalnog tipa koja se bavi mentalnim zdravljem, zbog nacionalne i bezbednosti članova Visokog saveta tilužilaštva, od Branka Stamenkovića zatraženo je hitno preduzimanje mera sa ciljem sudsko-medicinskog veštačenja Zagorke Dolovac, o čemu hitno treba obavestiti javnost.