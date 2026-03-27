Stanković: Dekan Sinani daje izjavu u policiji zbog smrti devojke na Filozofskom

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu Danijel Sinani daje izjavu u policiji povodom smrti 25-ogodišnje devojke koja je, kako se sumnja, skočila sa petog sprata tog fakulteta.

"Ne znam da li je završio već", rekao je Stanković u izjavi za Informer.

Kako je rekao, na Filozofskom fakultetu dogodila se tragedija pred kojom svaki čovek zanemi, a sada mora da stupi na scenu pravna država.

"Ovde ne sme da bude nikakvog kompromisa. Koliko vidim, tužilaštvo i policija su krenuli da rade, da utvrde sve činjenice i okolnosti, da saslušaju sve one koje treba da saslušaju. Ne sme da postoji nikakav politički alibi da neko ostane van istrage", rekao je Stanković i dodao da ne sme da postoji politizacija ovog događaja i da je jedina politika utvrđivanje odgovornosti i sprovođenje pravde.

On je istakao da je pravda u ovom slučaju da oni za koje se ispostavi da su odgovorni budu procesuirani, i u jednom pravičnom postupku adekvatno osuđeni.

Stanković je dodao da time država ne krši autonomiju univerziteta, već da postoji imperativ da se uvede stanje reda, mira i normalnosti na visokoškolske ustanove.

MUP je ranije saopštio da je noćas oko 22.40 časova, kako se sumnja, nakon što je na petom spratu tog fakulteta došlo do aktiviranja i zapaljenja pirotehničkih sredstava, 25-godišnja devojka skočila kroz prozor i nastradala na licu mesta.

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pokrenulo je istragu i naložilo Odeljenju za borbu protiv korupcije MUP-a zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja povodom događaja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 26. marta.

Zahtev je upućen zbog postojanja osnova sumnje na propuste dekana i drugih zaposlenih u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu, saopšteno je iz tog tužilaštva.