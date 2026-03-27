Dekan Filozofskog fakulteta Danijel Sinani biće saslušan zbog smrti devojke i paljenja pirotehnike u zgradi visokoškolske ustanove

Dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu Danijel Sinani biće saslušan zbog smrti devojke, koja se bacila kroz prozor ove visokoškolske ustanove nakon požara izazvanog pirotehničkim sredstvima.

Podsećamo, devojka starosti oko 25 godina poginula je sinoć nakon što se bacila sa 5. sprata Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Ona se bacila kroz prozor nakon što su se zapalila pirotehnička sredstva koja su bila naslagana u hodniku fakulteta.

Taj zapaljivi materijal izazvao je požar u zgradi fakulteta, i postavlja se pitanje da li je taj pirotehnički materijal ostao u zgradi ove visokoškolske ustanove od blokada.

Filozofski fakultet - mesto odakle se bacila devojka Izvor: Kurir

Postavlja se i još jedno bitnije pitanje - ko je kriv za ovu tragediju, kao i za to što su fakulteti postali mesto gde se odlaže pirotehnika na hodniku kojim prolaze hiljade studenata svaki dan, a ne sigurna mesta gde se uči.

MUP o tragediji na Filozofskom fakultetu

Načelnik policijske stanice Stari grad Radenko Resanović je rekao da je policija oko 22.40 dobila obaveštenje da se na platou ispred fakulteta nalazi ženska osoba koja ne daje znake života.

- Dobili smo saznanje od očevidaca da je na 5. spratu došlo do aktiviranja pirotehničkih sredstava, a nakon toga je NN žensko lice starosti oko 25 godina, najverovatnije student fakulteta, skočilo kroz prozor - rekao je Resanović.

Resanović je rekao da je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje je naložilo uviđaj.

- Naše uviđajne ekipe su na terenu, u toku je prikupljanje izjava od očevidaca i dokumentovanje svih tragova. Pirotehnička sredstva koja su se aktivirala su nakon izvesnog vremena ugašena od strane radnika fakulteta, za sad nemamo informaciju od kuda su došla u prostor fakulteta. Za svaku osudu je bilo kakvo paljenje i nepropisno korišćenje pirotehničkih sredstava koja mogu da ugroze živote građana. Za svaku osudu je bilo kakvo nepropisno postupanje sa pirotehničkim sredstvima, jer vidimo do čega oni mogu da dovedu - rekao je on.

Autor: D.Bošković