Progovorio Sinani nakon tragedije na Filozofskom: Protokolarna izjava umesto odgovora na udarna pitanja

Foto: Tanjug, E-Stock/Časlav Vukojičić

Dekan Filozofskog fakulteta Danijel Sinani dao je kratku izjavu nakon što je završeno njegovo saslušanje u policiji.

On je bio pozvan da da izjavu zbog smrti studentikinje Milice Živković, koja je stradala pošto je pala kroz prozor sa petog sprata Filozofskog fakulteta, nakon što je na toj visokoškolskoj ustanovi izbio požar.

- Pozvali su nas danas da pomognemo u vezi sa istragom i da smo mi tu da odgovorimo na sva pitanja pošto nam je svima u interesu da do razrešenja dođe što pre. I samo želim da se zahvalim UKP na korektnosti i ljubaznosti, mi smo spremni da damo sve odgovore, nadamo se da smo pomogli - rekao je u protokolarnoj izjavi Sinani, ali je odbio da odgovori na pitanja novinara Nemanje Tonića.

Konkretno, Sinani je upitan zašto je famozna soba 513 na fakultetu zaključana i šta se u njoj nalazi, a Sinani je poručio da nema komentar.

REKTOR ĐOKIĆ NA PROSLAVI NAKON SMRTI STUDENTKINJE: Pitanje novinara nije ni saslušao (VIDEO)

Umesto da odgovori i na pitanja da li je znao da su na fakultet uneta pirotehnička sredstva, Sinani je naprosto otišao.

VUČIĆ O TRAGEDIJI NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U BEOGRADU: Veoma mi je žao i izuzetno teško zbog smrti devojke, očekujem da istraga da odgovore

Autor: Pink.rs

POVEZANE VESTI

Društvo

Stanković: Dekan Sinani daje izjavu u policiji zbog smrti devojke na Filozofskom

Hronika

Dekan Filozofskog fakulteta Danijel Sinani biće saslušan zbog smrti devojke i paljenja pirotehnike u zgradi visokoškolske ustanove

Politika

Dekan Danijel Sinani 'pumpa': Bruka na Filozofskom fakultetu (FOTO)

Politika

BLOKADERSKI MEDIJI ĆUTE O TRAGEDIJI NA FILOZOFSKOM: O nepostojećem dečaku iz Valjeva 'izbacivali' tekst za tekstom, a smrt devojke na fakultetu im SPO

Politika

KO JE ODGOVORAN ZA TRAGEDIJU NA FILOZOFSKOM FAKULTETU? Devojka skočila u SMRT nakon što se zapalila pirotehnika, pogledajte SNIMAK - Čekamo odgovore n

Politika

ĐOKIĆU, SINANI - Ruke su vam krvave!