Progovorio Sinani nakon tragedije na Filozofskom: Protokolarna izjava umesto odgovora na udarna pitanja

Dekan Filozofskog fakulteta Danijel Sinani dao je kratku izjavu nakon što je završeno njegovo saslušanje u policiji.

On je bio pozvan da da izjavu zbog smrti studentikinje Milice Živković, koja je stradala pošto je pala kroz prozor sa petog sprata Filozofskog fakulteta, nakon što je na toj visokoškolskoj ustanovi izbio požar.

- Pozvali su nas danas da pomognemo u vezi sa istragom i da smo mi tu da odgovorimo na sva pitanja pošto nam je svima u interesu da do razrešenja dođe što pre. I samo želim da se zahvalim UKP na korektnosti i ljubaznosti, mi smo spremni da damo sve odgovore, nadamo se da smo pomogli - rekao je u protokolarnoj izjavi Sinani, ali je odbio da odgovori na pitanja novinara Nemanje Tonića.

Konkretno, Sinani je upitan zašto je famozna soba 513 na fakultetu zaključana i šta se u njoj nalazi, a Sinani je poručio da nema komentar.

Umesto da odgovori i na pitanja da li je znao da su na fakultet uneta pirotehnička sredstva, Sinani je naprosto otišao.

Autor: Pink.rs