BLOKADERSKI MEDIJI ĆUTE O TRAGEDIJI NA FILOZOFSKOM: O nepostojećem dečaku iz Valjeva 'izbacivali' tekst za tekstom, a smrt devojke na fakultetu im SPOREDNA VEST

Nakon smrti devojke, koja je skočila sa zgrade Filozofskog fakulteta u Beogradu nakon što je zapaljena pirotehnika, blokaderski mediji ćute o ovom tragičnom slučaju.

I Nova S i N1 su vest o smrti devojke objavili tek jutros, a čini se da rade sve što mogu kako bi je sakrili.

Tako Nova S ovu vest na naslovnoj strani drži sa strane, dok N1 nije objavio ništa o tome na društvenoj mreži X, što je upalo u oči i korisnicima nekadašnjeg tvitera.

Studentkinja skočila sa petog sprata i poginula, nakon što su unutrar zgrade fakulteta zapalili pirotehnička sredstva (verovatno spremljena za proteste), a na @n1srbija laganica, vremenska prognoza…

Što, šta ima veze? pic.twitter.com/PoiF5Xwe8R — ♠️Pikova Dama (@BokaLoka87) 27. март 2026.

- Studentkinja skočila sa petog sprata i poginula, nakon što su unutrar zgrade fakulteta zapalili pirotehnička sredstva (verovatno spremljena za proteste), a na N1 laganica, vremenska prognoza… Što, šta ima veze - piše jedna korisnica tvitera.

Sa druge strane, o slučaju navodnog prebijanja i ubistva dečaka iz Valjeva tokom protesta, ispaljivali su vest za vešću, iako se na kraju ispostavilo da dečak ne postoji!

Zašto je to tako? Pa zato što ne odgovara njihovom blokaderskom narativu.

Autor: Iva Besarabić