Državo, hapsi ovu hrvatsku pudlicu! 'Ubili su je!' - jeziva optužba blokadera Torbice (FOTO)

Zoran Torbica, potrčko Dragana Đilasa i osvedočeni antisrbin, oglasio se na svom Iks nalogu povodom tragične smrti Milice Živković (25) koja je u četvrtak uveče skočila sa petog sprata Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Zoran Torbica, glavni promoter blokadera, objavom na Iks mreži okrivio vlast za smrt tragično nastradale devojke Milice Živković.

Naime, na svom profilu Torbica je objavio "Ubili su studentkinju da bi opravdali oduzimanje autonomije Univerziteta. UBILI." Ovo je poslednja u nizu monstruoznih laži opozicionara koje se iz dana u dan ređaju kao na traci.

Koliko je velika mržnja blokadera i koliko su bez empatije pokazuje i ova objava, koja je samo još jedna u nizu sramnih blokaderskih izjava a koja ima za cilj da svaku tragediju politizuje i okrivi vlast za istu.

Podsetimo, ovo nije prvi put da Torbica okrivljuje državu za nečiju smrt, naime, svojevremeno je oglašavajući se povodom smrti studenta Strahinje Pantić, na Iksu napisao "ubistvo" - aludirajući da iza smrti Pantića stoji policija.

Koliko su bolesni i monstruozni pokazuje još jedna objava od strane blokadera koji na sličan način predstavljaju smrt nastradale devojke, kao "ubistvo iz političkih razloga" - aludirajući ponovo na vlast.

Građani Srbije dobro pamte, svaki put kada se desila tragedija, isti ti akteri nisu čekali ni dan, ni sat. Presude su donosili unapred, optuživali bez dokaza i pokušavali da zapale političku vatru na tuđoj nesreći.

Ipak, sa druge strane, tragična smrt studentkinje Milice Živković otvorila je brojna pitanja na koja bi dekan Danijel Sinani i rektor BU Vladan Đokić morali da odgovore ali su oni očigledno izabrali strategiju guranja glave u pesak.

Autor: A.A.