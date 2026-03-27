RADNO VREME FAKULETA OD 5-22 SATA: Šta su studenti sa pirotehnikom radili na fakultetu posle 22 časa?

Istraga svih okolnosti smrti 25-godišnje studentkinje istorije umetnosti, koja je sinoć oko 22:40 časa skočila kroz prozor sa 5. sprata Filozofskog falulteta i na mestu ostala mrtva, moraće hitno da odgovori šta je radila na fakultetu posle radnog vremena fakukteta koje je ograničeno na 22 časa.

Odgovorna lica Filozofskog fakulteta moraju to da objasne, kao i niz drugih spornih okolnosti boravka lica u zgradi fakulteta na Studentskom trgu, čije je radno vreme vidno istaknuto na ulazu u zgradu sa porukom "Ulazna vrata fakulteta se zaključavaju od 22-05 časova. Molimo pokažite indeks".

Da li ovo znači da se i studenti i profesori zatečeni u zgradi zaključavaju u 22 časova ili da fakultet ne radi između 22-05 časova u kom periodu u zgradi ne može da se boravi? Kakva je to uopšte poruka - vrata se zaključavaju? Fakultet ili radi ili ne!

Besmislenost i anarhija otkriveni su tek posle sinoćne tragedija zbog tzv. autonomije na fakultetu, ali svi odgovorni će biti pozvani na odgovornost , uverava nas naš izvor iz pravosuđa, jer kako ističe, moraju da kažu:

Ko je dao odobrenje da se noću ulazi na fakultet posle radnog vremena ?

Otkud pirotehnička sredstva na fakultetu društvenih nauka i ko ih je kako, gde i kada nabavio ?



Kako nam je otkrio dobro obavešteni izvor iz pravosuđa devojka je u trenutku smrti i sama kod sebe imala određena pirotehnicka sredstva-delove petardi, boce od sprejeva, kao i šibice.

Posebno pitanje koje će tužilaštvo i policija morati da istraže je odgovornost firme obezbeđenja. U pitanju je, kako saznajemo, jedna firma iz Pančeva.

Očekuje se da nadležni organi pokrenu sveobuhvatnu istragu anarhije na ovom fakultetu u proteklih godinu i po dana koja je rezultirala prošle noći tragičnom smrću 25-godišnje studentkinje.

Odgovorna lica fakulteta će moraju da snose odgovornost za anarhiju u zgradi državno-školske ustanove, koja za posledicu ima smrt.