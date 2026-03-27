KOLIKO ĆE PROĆI VREMENA DOK SE REKTOR ĐOKIĆ OGLASI? Zloupotrebio studente i fakultete - a sada ĆUTI

Dok Srbija žali zbog smrti M. Ž. (25) iz Šapca, studentkinje istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, njene kolege, ali i odgovorni za tragediju - oni koji su dopustili da studenti borave na fakultetima i nakon radnog vremena - ćute.

Pre svega, postavlja se pitanje koliko će tačno proći vremena dok se rektor Vladan Ðokić ne oglasi povodom smrti studentkinje sa Univerziteta u Beogradu, čiji je rektor?

Hoćemo li čekati satima, danima, nedeljama ili mesecima? Da li ćemo ga ikada uopšte čuti?

Njih kojima su puna usta bila odgovornosti dok su zloupotrebljavali studente i fakultete i gurali ih da se bore za njihove fotelje.