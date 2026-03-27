OGLASIO SE MUP POVODOM TRAGEDIJE NA FILOZOFSKOM FAKULTETU: Na spratu sa kog je pala devojka (25) zatekli smo OTVOREN PROZOR I KUTIJU PIROTEHNIKE

Direktor policije Dragan Vasiljević obratio se javnosti povodom stravične tragedije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je život izgubila devojka M. Ž. (25).

On je izneo preciznu hronologiju događaja i potvrdio da policija istražuje sve okolnosti koje su dovele do fatalnog pada sa petog sprata zgrade na Studentskom trgu.

Vasiljević je istakao da je policija odmah po prijavi izašla na teren i zatekla potresan prizor na samom platou ispred fakulteta.

REKONSTRUKCIJA UŽASA: POZIV U POMOĆ I JEZIV PRIZOR

Direktor policije detaljno je objasnio trenutak kada je MUP obavešten o nesreći.

- Sinoć smo primili poziv da jedno lice nepomično leži na platou ispred Filozofskog fakulteta. Na licu mesta zatekli smo mlađe žensko lice bez znakova života. Odmah su obaveštene i druge nadležne službe, pre svega Hitna medicinska pomoć, koja je, nažalost, mogla samo da konstatuje smrt - izjavio je Vasiljević.

KLJUČNI DOKAZ NA 5. SPRATU: TRAGOVI PIROTEHNIKE I OTVOREN PROZOR

Ono što istragu čini posebno kompleksnom jesu tragovi pronađeni unutar same zgrade fakulteta, koji ukazuju na to da padu nije prethodila samo tišina.

- Na osnovu onoga što je zatečeno tokom uviđaja, osnovano sumnjamo da je lice palo sa visine. Na petom spratu fakulteta zatečen je otvoren prozor, ali i tragovi koji ukazuju na to da je na tom mestu došlo do aktiviranja određenih pirotehničkih sredstava - potvrdio je direktor policije.

ISTRAŽUJE SE ODGOVORNOST UPRAVE FAKULTETA?

Vasiljević je naglasio da se trenutno ispituje kako je moguće da se studentkinja nalazila u zgradi u tom trenutku, kao i da li je bilo propusta u radu obezbeđenja.

- Obavešteno je Više javno tužilaštvo u Beogradu. Naš zadatak je da utvrdimo sve činjenice – od toga kako je devojka ušla u zgradu, do toga ko je odgovoran za bezbednosne protokole na samom fakultetu. Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije će proveriti rad uprave i obezbeđenja - zaključio je on.

Beograd je zanemeo pred ovom tragedijom, a plato ispred Filozofskog fakulteta, gde je M. Ž. izgubila život, i dalje je pod budnim okom istražnih organa.

Istraga se nastavlja kako bi se utvrdilo da li je reč o nesrećnom slučaju, samoubistvu ili je padu doprinela panika izazvana pirotehnikom.

Autor: D.S.