VASILJEVIĆ O ISTRAZI U REKTORATU: Policija bila napadnuta dok je radila svoj posao, evo šta je sve pronađeno u zgradi

Direktor policije Dragan Vasiljević obratio se javnosti povodom dramatičnih dešavanja i nezapamćenog skandala u zgradi Rektorata.

Dok policija pokušava da rasvetli smrt studentkinje iz Kladova, suočila se sa brutalnim otporom i napadima blokadera!

Pronađen jeziv arsenal: Igle, braunile i gas maske!

Vasiljević je otkrio da pretres Rektorata i dalje traje zbog ogromnog broja prostorija, ali da su dosadašnji nalazi šokantni. Policija je pronašla predmete koji ukazuju na pripremu ozbiljnih nereda:

- Veći broj topovskih udara i petardi;

- Sprejeve, toki-vokije i gas maske;

- Veliki broj transparenata;

- Medicinska sredstva: Igle, braunile i misteriozne pakete!

Vasiljević je rekoa i da je po nalogu suda policija oduzela i risivere sa nadzornih kamera koji dokumentuju ulazak tragično nastradale studentkinje na fakultet.

Napad na policiju: Odgovorili smo uz minimalnu silu!

Direktor policije je potvrdio da su službenici bili izloženi napadima dok su obavljali svoju dužnost po nalogu tužilaštva.

- Policija je napadnuta zato što radi svoj posao! Uz upotrebu minimalne sile uspostavili smo javni red i mir. Nećemo dozvoliti napade na policiju, nepoštovanje zakona i narušavanje mira - poručio je Vasiljević i naglasio da će istraga o smrti devojke i sumnjivim aktivnostima u Rektoratu biti sprovedena do samog kraja.

"Ništa nećemo kriti od građana"

Vasiljević je pozvao sve na poštovanje zakona i istakao da je osnovni zadatak policije prikupljanje dokaza za sud.

- Ovu konferenciju smo zakazali da bismo građanima jasno rekli šta radimo i po čijem nalogu. Prikupljamo dokaze i dostavljamo ih tužilaštvu, i to ćemo nastaviti da radimo bez obzira na pritiske - zaključio je direktor policije.

Podsetimo, pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS ušli su u prostorije Rektorata Univerziteta u Beogradu po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u okviru sveobuhvatne istrage okolnosti zapaljenja pirotehnike na petom spratu Filozofskog fakulteta 26. marta 2026. godine, a potom i tragične smrti 25-godišnje, te eventualne nepravilnosti u radu Rektorata, kao i eventualne druge nepravilnosti.

U toku pretresa zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu, koji po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavljaju pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS pronađeni su i zaleplenjeni topovski udari, pirotehnička sredstva, sprejevi i razni drugi sumnjivi predmeti.

Ono što se, nakon ovih otkrića, nameće kao logično pitanje jeste kako je moguće da se sve nalazi u prostorijama jedne ustanove kao što je Rektorau Univerziteta u Beogradu, koji upravlja obrazovnim institucijama u Srbiji?

Jasno je da se topovski udari, gas maske, komunikaciona oprema za gerilske akcije, špricevi, sprejevi ili braunile nikako ne mogu podvesti pod nastavna sredstva, pa stoga nije jasno kako su ni sa kojim ciljem dospeli tamo.

Iako je logično da univerzitet poseduje određenu autonomiju, ovakav "plen" bi se teško mogao opravdati pomenutim obeležjem.

Autor: D.Bošković