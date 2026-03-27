GLAVNI TUŽILAC STEFANOVIĆ O SMRTI DEVOJKE NA FILOZOFSKOM FAKULTETU: U istragu se uključilo Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu

Foto: Foto/VJT

Glavni tužilac VJT Nenad Stefanović oglasio se o tragediji na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je sinoć posle paljenja pirotehnike jedna devojka izgubila život.

U istragu svih okolnosti i uslova pod kojima je sinoć posle radnog vremena došlo do smrtnog slučaja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde su istovremeno bila zapaljena pirotehnička sredstva, uključilo se i Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, potvrdio je za RTS glavni javni tužilac VJT u Beogradu Nenad Stefanović.

Tužilaštvo će, između ostalog, ispitati da li postoji krivična odgovornost zaposlenih u upravi Filozofskog fakulteta u vezi sa bezbednošću rada i studiranja, precizirao je Stefanović.

On je ukazao da je prošle noći izvršen uviđaj na licu mesta i da je tužilaštvo naložilo da se izvrši obdukcija sa toksikologijom stradalog lica kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Autor: Iva Besarabić

