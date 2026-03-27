Danas nema nastave na Filozofskom fakultetu u Beogradu

Prema pisanju medija, otkazana je nastava na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Naime, zbog nemilog incidenta koji se dogodio i smrti devojke M. Ž. (25) ova obrazovna ustanova neće raditi.

Prizor na samoj zgradi svedoči o užasu koji se dogodio - na petom spratu su i dalje otvoreni prozori, dok se oko njih jasno vidi crna garež od pirotehnike koja je prethodila kobnom skoku. Kako saznajemo, istraga se intenzivno nastavlja, a ključni korak biće saslušanje dekana fakulteta, Danijela Sinanija, u svojstvu odgovornog lica za stanje i bezbednost u ovoj ustanovi.

Na petom spratu fakulteta, odakle je devojka, kako se sumnja, skočila u smrt, vidljivi su tragovi požara. Garež na fasadi i otvoren prozor ostali su kao nemi svedoci drame koja je počela oko 22.40 časova.

- Prizor je potresan. Prozori su ostali otvoreni kako bi se izluftirao gust dim koji je pokuljao nakon aktiviranja pirotehničkih sredstava. Tragovi čađi jasno ukazuju na to da je unutra došlo do ozbiljnog zapaljenja pre nego što je devojka skočila - navode mediji.

Istraga u punom jeku

Načelnik PS Stari grad, Radenko Resanović, potvrdio je da su uviđajne ekipe fiksirale sve tragove i da se prikupljaju izjave očevidaca. Istraga sada treba da utvrdi: Ko je uneo i aktivirao pirotehniku u zgradu fakulteta. Da li je bilo propusta u radu obezbeđenja i zaštite od požara. Tačne okolnosti smrti – da li je skok bio posledica panike zbog dima ili svesna odluka.

Saslušanje dekana

Zbog težine incidenta i činjenice da se sve dogodilo unutar državne visokoškolske ustanove, dekan Danijel Sinani biće saslušan kako bi se utvrdilo da li postoji institucionalna odgovornost za stanje bezbednosti na fakultetu.

Podsećamo, zaposleni na fakultetu su uspeli da ugase vatru pre dolaska vatrogasaca, ali za mladu devojku, nažalost, nije bilo spasa. Lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt na pločniku ispred zgrade.

Autor: S.M.