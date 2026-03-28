KLUPKO SE POLAKO ODMOTAVA: Zastrašujući dokazi o pokušaju rušenja vlasti pronađeni na Filozofskom fakultetu

U pretresu koji je obavila policija po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu pronađeni su jezivi dokazi o povezanosti uprave fakulteta i studenta u blokadi tzv. plenumaša u zajedničkom pokušaju rušenja vlasti.

Kako pišu Novosti , pronađen je materijal korišćen od strane plenumaša, više desetina registratora o donacijama, trošenju sredstava i nabavci određenog materijala i pored ostalog biber spreja, koji su blokaderi u toku prošle godine uobičajili da koriste u napadima na policiju i druge neistomišljenike.

Ovi registratori, kako takođe pišu Novosti, imaju potpise određenih lica i odnose se na period najžešćih blokada i protesta u cilju rušenja aktuelnih vlasti, a sve pod velom navodnog traženja odgovornosti za pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine.

Ko je prikupljao donacije, od koga, ko je naručivao sredstva, za koje potrebe i u čijem interesu, nadležni organi će tek da utvrđuju.

Do navedenih podataka došlo se nakon otvaranja sveobuhvatne istrage koja je pokrenuta radi utvrđivanja svih okolnosti zapaljenja pirotehnike na petom spratu Filozofskog fakulteta 23. marta 2026. godine, a potom i tragične smrti 25-godišnje studentkinje istorije umetnosti koja je oko 22:40 skočila sa petog sprata na plato ispred fakulteta i smrtno stradala.

Istraga se vodi po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu, po čijem nalogu su juče u policiji ispitani dekan i drugi odgovorni zbog sumnje da su nesavsno obavljali svoje službene dužnosti.

Autor: D.Bošković