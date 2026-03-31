LJUDI, KO OVO MOŽE DA BRANI 'AUTONOMIJOM UNIVERZITETA'?! Topovski udari, pirotehnika, sprejevi, gas maske, radio stanice... (FOTO)

U toku pretresa zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu, koji po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavljaju pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS pronađeni su i zaleplenjeni topovski udari, pirotehnička sredstva, sprejevi i razni drugi sumnjivi predmeti.

Kako je za Pink.rs potvrđeno u VJT u Beogradu policija je otkrila pomenuta pirotehnička sredstva i druge predmete, a tačne količine se utvrđuju.

Predmet dalje istrage biće i namena ovih sredstava koja nikako ne bi smela da se nalaze u zgradi uprave visoko-školeske ustanove.

Pretresu pored pripadnika UKP prisustvuju i dva tužioca VJT u Beogradu, iz Odeljenja za opšti kriminal i Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije.