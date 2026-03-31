Politika

LJUDI, KO OVO MOŽE DA BRANI 'AUTONOMIJOM UNIVERZITETA'?! Topovski udari, pirotehnika, sprejevi, gas maske, radio stanice... (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

U toku pretresa zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu, koji po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavljaju pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS pronađeni su i zaleplenjeni topovski udari, pirotehnička sredstva, sprejevi i razni drugi sumnjivi predmeti.

Kako je za Pink.rs potvrđeno u VJT u Beogradu policija je otkrila pomenuta pirotehnička sredstva i druge predmete, a tačne količine se utvrđuju.

Predmet dalje istrage biće i namena ovih sredstava koja nikako ne bi smela da se nalaze u zgradi uprave visoko-školeske ustanove.

Pretresu pored pripadnika UKP prisustvuju i dva tužioca VJT u Beogradu, iz Odeljenja za opšti kriminal i Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije.

'IMAMO NALOG DA IZVRŠIMO PRETRES' Pogledajte ulazak UKP-a u kabinet rektora Đokića (FOTO+VIDEO)

Politika

SAZNAJEMO: Pripadnici UKP po nalogu VJT u Beogradu ušli u zgradu Rektorata (FOTO+VIDEO)

Hronika

UKP ČEŠLJA TUŽILAŠTVO ZBOG CURENJA INFORMACIJA O VUJADINU SAVIĆU! Inspektori ušli u prostorije Trećeg OJT na Novom Beogradu

Hronika

Pretresi na više od 50 LOKACIJA: U toku velika policijska akcija - na UDARU navijači bliski Belivuku i Luciferu

Politika

SUMNJA SE DA JE STRADALA DEVOJKA TU UŠLA: Pripadnici UKP u okviru pretresa proveravaju prolaze iz Rektorata ka Filozofskom fakultetu

Politika

SKANDAL BEZ PRESEDANA! Odakle topovski udari, oprema za gerilske akcije i gas maske u zgradi Rektorata - na mestu gde nikako ne bi smeli da budu?!