SUMNJA SE DA JE STRADALA DEVOJKA TU UŠLA: Pripadnici UKP u okviru pretresa proveravaju prolaze iz Rektorata ka Filozofskom fakultetu

U zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu u toku je pretres u kojem učestvuje više od 30 pripadnika Odeljenja za korupciju Uprave kriminalističke policije MUP.

U zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu u toku je pretres u kojem učestvuje više od 30 pripadnika Odeljenja za korupciju Uprave kriminalističke policije MUP RS, kao i dva tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, ekskluzivno saznaje Kurir.

Policija trenutno proverava i prolaz iz Rektorata ka Filozofskom fakultetu za koji se sumnja da je kroz njega prošla stradala devojka i tu ušla na Filozofski fakultet.

Kako nezvanično saznajemo, u toku dosadašnjeg prikupljanja informacija i dokaza od saslušanih građana došlo se do podataka o postojanju neobezbeđenih ulaza iz zgrade Rektorata na Filozofski fakultet.

Taj ulaz, a veruje se da postoji i nekoliko drugih, nije pokrivala angažovana firma za obezbeđenje, već studenti - "plenumaši" i određeni profesori, kaže naš izvor upućen u detalje istrage, ukazujući da sve to predstavlja bezbednosni problem.

Takođe, u toku istrage pokazalo se da ne postoji evidencija kada je stradala studentkinja ušla na Filozofski fakultet i kojim povodom.

Zbog toga je, prema rečima našeg sagovornika, važno da se provere sve moguće opcije, kao i ko snosi odgovornost za niz bezbednosnih propusta.

Kako saznajemo, jedan tužilac koji je prisutan u zgradi je iz odeljenja za opšti kriminal VJT u Beogradu, a drugi iz odeljenja za borbu protiv korupcije.

Podsetimo, pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS ušli su danas u prostorije Rektorata Univerziteta u Beogradu po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u okviru sveobuhvatne istrage okolnosti zapaljenja pirotehnike na petom spratu Filozofskog fakulteta 26. marta 2026. godine, a potom i tragične smrti 25-godišnjakinje, te eventualne nepravilnosti u radu Rektorata, kao i eventualne druge nepravilnosti.

Autor: A.A.