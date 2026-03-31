SUMNJA SE DA JE STRADALA DEVOJKA TU UŠLA: Pripadnici UKP u okviru pretresa proveravaju prolaze iz Rektorata ka Filozofskom fakultetu

U zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu u toku je pretres u kojem učestvuje više od 30 pripadnika Odeljenja za korupciju Uprave kriminalističke policije MUP RS, kao i dva tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, ekskluzivno saznaje Kurir.

Policija trenutno proverava i prolaz iz Rektorata ka Filozofskom fakultetu za koji se sumnja da je kroz njega prošla stradala devojka i tu ušla na Filozofski fakultet.

'BLOKADERI SU STVARALI ATMOSFERU NASILJA' Glišić za Pink: Njihov program je zastrašivanje (VIDEO)

Kako nezvanično saznajemo, u toku dosadašnjeg prikupljanja informacija i dokaza od saslušanih građana došlo se do podataka o postojanju neobezbeđenih ulaza iz zgrade Rektorata na Filozofski fakultet.

Taj ulaz, a veruje se da postoji i nekoliko drugih, nije pokrivala angažovana firma za obezbeđenje, već studenti - "plenumaši" i određeni profesori, kaže naš izvor upućen u detalje istrage, ukazujući da sve to predstavlja bezbednosni problem.

Takođe, u toku istrage pokazalo se da ne postoji evidencija kada je stradala studentkinja ušla na Filozofski fakultet i kojim povodom.

Zbog toga je, prema rečima našeg sagovornika, važno da se provere sve moguće opcije, kao i ko snosi odgovornost za niz bezbednosnih propusta.

Kako saznajemo, jedan tužilac koji je prisutan u zgradi je iz odeljenja za opšti kriminal VJT u Beogradu, a drugi iz odeljenja za borbu protiv korupcije.

Podsetimo, pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS ušli su danas u prostorije Rektorata Univerziteta u Beogradu po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u okviru sveobuhvatne istrage okolnosti zapaljenja pirotehnike na petom spratu Filozofskog fakulteta 26. marta 2026. godine, a potom i tragične smrti 25-godišnjakinje, te eventualne nepravilnosti u radu Rektorata, kao i eventualne druge nepravilnosti.

POVEZANE VESTI

Politika

SAZNAJEMO: Pripadnici UKP po nalogu VJT u Beogradu ušli u zgradu Rektorata (FOTO+VIDEO)

Politika

'IMAMO NALOG DA IZVRŠIMO PRETRES' Pogledajte ulazak UKP-a u kabinet rektora Đokića (FOTO+VIDEO)

Hronika

Pretresi na više od 50 LOKACIJA: U toku velika policijska akcija - na UDARU navijači bliski Belivuku i Luciferu

Hronika

Ovo je 'Vračarac' koji je danas uhapšen u Beogradu: Pripadnici UKP mu stavili lisice na ruke u restoranu

Hronika

UKP ČEŠLJA TUŽILAŠTVO ZBOG CURENJA INFORMACIJA O VUJADINU SAVIĆU! Inspektori ušli u prostorije Trećeg OJT na Novom Beogradu

Hronika

UKP UPAO U UNIVERZITET U KRAGUJEVCU: Prikuplja se dokumentacija u vezi sa krivičnom prijavom zbog BLOKADA