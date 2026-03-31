'IMAMO NALOG DA IZVRŠIMO PRETRES' Pogledajte ulazak UKP-a u kabinet rektora Đokića (FOTO+VIDEO)

Pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS ušli su u prostorije Rektorata Univerziteta u Beogradu po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u okviru sveobuhvatne istrage okolnosti zapaljenja pirotehnike na petom spratu Filozofskog fakulteta 26. marta 2026. godine, a potom i tragične smrti 25-godišnje, te eventualne nepravilnosti u radu Rektorata, kao i eventualne druge nepravilnosti.

Kako se na snimku vidi, pripadnici UKP došli su pred kabinet rektora BU Vladana Đokića na šta ih je on pozvao da uđu unutra gde su mu saopštili da imaju nalog za pretres koji on treba da primi kao rektor. U tom trenutku su mu ukazali i na pravo da tome prisustvuje i advokat. 

Kako nezvanično saznajemo, u toku dosadašnjeg prikupljanja informacija i dokaza od saslušanih građana došlo se do podataka o postojanju neobezbeđenih ulaza iz zgrade Rektorata na Filozofski fakultet.

Taj ulaz, a veruje se da postoji i nekoliko drugih, nije pokrivala angažovana firma za obezbeđenje, već studenti - "plenumaši" i određeni profesori, kaže naš izvor upućen u detalje istrage, ukazujući da sve to predstavlja bezbednosni problem.

SAZNAJEMO: Pripadnici UKP po nalogu VJT u Beogradu ušli u zgradu Rektorata (FOTO+VIDEO)

POVEZANE VESTI

Politika

SAZNAJEMO: Pripadnici UKP po nalogu VJT u Beogradu ušli u zgradu Rektorata (FOTO+VIDEO)

Hronika

Pogledajte snimak upada policije na VMA – traži se osoba zadužena za otrov u planu lažnog trovanja Bačulova! (VIDEO)

Politika

POLICIJA ISPITUJE STUDENTE KOJI SU IMALI PRISTUP ODREĐENIM PROSTORIJAMA FILOZOFSKOG FAKULTETA: Dovode se u vezu sa bezbednosnim propustima na Filozofs

Politika

POLICIJA UŠLA NA FILOZOFSKI FAKULTET! Pripadnici UKP po nalogu VJT došli u ustanovu nakon SMRTI devojke koja je pala sa petog sprata (VIDEO)

Hronika

UKP ČEŠLJA TUŽILAŠTVO ZBOG CURENJA INFORMACIJA O VUJADINU SAVIĆU! Inspektori ušli u prostorije Trećeg OJT na Novom Beogradu

Hronika

VELIKA AKCIJA UKP U POZNATOM RESTORANU U BEOGRADU: Pogledajte dramatičnu akciju hapšenja reketaša i piromana! (VIDEO)