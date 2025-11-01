Pogledajte snimak upada policije na VMA – traži se osoba zadužena za otrov u planu lažnog trovanja Bačulova! (VIDEO)

Pripadnici Uprave kriminalističke policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, danas su ušli u prostorije Odeljenja za toksikologiju Vojno-medicinske akademije u okviru istrage koja se vodi protiv Miše Bačulova i D.C, zbog sumnje da su planirali lažno trovanje.

Cilj ove akcije bio je identifikacija NN lica koje je, prema operativnim podacima, trebalo da obezbedi dozu otrova "Ricin" – supstance koja bi izazvala simptome trovanja, ali ne bi ugrozila život. Prema dosadašnjim saznanjima, toksikolog je imao zadatak da pripremi supstancu i preda je D.C, koji bi je potom dostavio Bačulovu.

Istraga ukazuje da je lažno trovanje bilo deo šireg plana čiji je krajnji cilj bio izazivanje destabilizacije i eskalacije nasilja na protestu u Novom Sadu, koji se održava danas. Bačulov i D.C. su uhapšeni juče, a postupak protiv njih je u toku.



Autor: Dalibor Stankov