AKTUELNO

Hronika

Pogledajte snimak upada policije na VMA – traži se osoba zadužena za otrov u planu lažnog trovanja Bačulova! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pripadnici Uprave kriminalističke policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, danas su ušli u prostorije Odeljenja za toksikologiju Vojno-medicinske akademije u okviru istrage koja se vodi protiv Miše Bačulova i D.C, zbog sumnje da su planirali lažno trovanje.

Cilj ove akcije bio je identifikacija NN lica koje je, prema operativnim podacima, trebalo da obezbedi dozu otrova "Ricin" – supstance koja bi izazvala simptome trovanja, ali ne bi ugrozila život. Prema dosadašnjim saznanjima, toksikolog je imao zadatak da pripremi supstancu i preda je D.C, koji bi je potom dostavio Bačulovu.

Istraga ukazuje da je lažno trovanje bilo deo šireg plana čiji je krajnji cilj bio izazivanje destabilizacije i eskalacije nasilja na protestu u Novom Sadu, koji se održava danas. Bačulov i D.C. su uhapšeni juče, a postupak protiv njih je u toku.

Video: Tv Pink

Autor: Dalibor Stankov

#Bezbednost

#Istraga

#Kriminal

#Otrov

#Pogledajte snimak

#Policija

#Protest

#Skandal

#VJT

#VMA

#bačulov

#lažno trovanje

#pokušaj destabilizacije

#politički haos

#ricin

#toksikologija

#ukp

#zavera

POVEZANE VESTI

Politika

SAZNAJEMO: VJT u Beogradu i UKP na VMA češljaju toksikologiju zbog lažnog pokušaja ubistva Bačulova

Politika

Uhapšen saučesnik Miše Bačulova: Planirali da simuliraju trovanje i optuže Vučića i vrh države

Politika

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU SE OGLASILO POVODOM HAPŠENJA BAČULOVA: Planirali napad na Ustavni poredak Srbije - BAR JOŠ JEDNA OSOBA UČESTVOVALA

Politika

Pogledajte kako Mišu Bačulova nakon hapšenja dovode u policijsku stanicu: Planirao je da lažira svoje trovanje (VIDEO)

Hronika

UKP ČEŠLJA TUŽILAŠTVO ZBOG CURENJA INFORMACIJA O VUJADINU SAVIĆU! Inspektori ušli u prostorije Trećeg OJT na Novom Beogradu

Hronika

POGLEDAJTE KAKO SU POHAPŠENI PERAČI PARA IZ KRAGUJEVCA: Inspektori ih okružili, pa im stavili lisice, privedeno 24 osumnjičenih! (FOTO+VIDEO)