SAZNAJEMO: VJT u Beogradu i UKP na VMA češljaju toksikologiju zbog lažnog pokušaja ubistva Bačulova

||

Pripadnici Uprave kriminalističke policije ušli su danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u prostorije Odeljenja za tokskilokoligu Vojno-medicinske akademije kako bi identifikovali, za sada NN lice, koje je imalo zadatak da Miši Bačulovu obezbedi odgovarajuću dozu otrova "Ricin", koja bi izazvala simptome trovanja, ali ne bi ugrozila njegovo zdravlje, saznaje Pink.rs.

Bačulov i D.C. uhapšeni su juče zbog sumnje da su dogovarali i planirali da lažiraju trovanje Bačulova za koje bi optužili predsednika Republike Srbije i državni vrh.

Plan im je bio da navodno trovanje i njegove poslednice plasiraju u javnost i tako dovedu do ekslacije nasilja na protestu u Novom Sadu koji se održava danas.

Toksikolog je, kako saznajemo, imao zadatak da napravi otrov i preda ga D.C, a on Bačulovu.

Krajnji cilj ove Bačulovove akcije bio je rušenje države i nasilna smena vlasti.

