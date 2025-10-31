AKTUELNO

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU SE OGLASILO POVODOM HAPŠENJA BAČULOVA: Planirali napad na Ustavni poredak Srbije - BAR JOŠ JEDNA OSOBA UČESTVOVALA

Foto: Pink.rs, Instagram.com, Informer.rs

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS uhapsili su M.B. i D.C. zbog postojanja osnova sumnje da su sa još najmanje jednim NN licem planirali i dogovarali radnje kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje krivičnog dela Napad na Ustavno uređenje.

Sumnja se da su oni od 28. do 30. oktobra 2025. godine u Beogradu dogovarali da navodno Bačulov bude otrovan, za šta bi optužili predsednika Republike Srbije i aktuelne državne vlasti, a što bi, prema njihovom mišljenju, za rezultat imalo omasovljenje protesta koji je zakazan za 1. novembar u Novom Sadu, izazivanje velikih nereda, koji bi potom doveli do državnog udara i nasilne promene vlasti u Republici Srbiji.

Krivičnom prijavom osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije iz člana 320 stav 1 Krivičnog zakonika u vezi člana 308. KZ.

Određeno im je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje.

Autor: Iva Besarabić

#Hapšenje

#Miša Bačulov

#VJT

#blokaderi

#više javno tužilaštvo

