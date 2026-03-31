SKANDAL BEZ PRESEDANA! Odakle topovski udari, oprema za gerilske akcije i gas maske u zgradi Rektorata - na mestu gde nikako ne bi smeli da budu?!

Izvor: Pink.rs

Pretresu u Rektoratu, prisustvuje više od 30 pripadnika UKP kao i dva tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

U podrumu Rektorata pronađena pirotehnika, topovski udari i sprejevi, saznaje Pink.rs.

Kako smo već pisali, pripadnici Uprave kriminalističke policije po nalogu dva tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu od jutros pretresaju zgradu Rektorata, a ranije su u prostorijama pronađene i radio stanice, gas maske i druga oprema.

Ono što se, nakon ovih otkrića, nameće kao logično pitanje jeste kako je moguće da se sve nalazi u prostorijama jedne ustanove kao što je Rektorau Univerziteta u Beogradu, koji upravlja obrazovnim institucijama u Srbiji?

Jasno je da se topovski udari, gas maske, komunikaciona oprema za gerilske akcije, špricevi, sprejevi ili braunile nikako ne mogu podvesti pod nastavna sredstva, pa stoga nije jasno kako su ni sa kojim ciljem dospeli tamo.

Iako je logično da univerzitet poseduje određenu autonomiju, ovakav "plen" bi se teško mogao opravdati pomenutim obeležjem.

Pretresa seukupno 28 prostorija, 3. sale i podrum, pronadjene su danas ranije i braunile, špricevi, čitave torbe medicinske opreme.

Autor: D.Bošković

