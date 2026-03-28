POLICIJA NASTAVLJA SASLUŠANJA ZBOG TRAGEDIJE NA FILOZOFSKOM FAKULTETU: Evo ko će danas biti ispitan zbog smrti studentkinje!

Više javno tužilaštvo (VJT) upravo se oglasilo povodom tragedije koja se dogodila u četvrtak uveče na Filozofskom fakultetu kada je život izgubila studentkinja M. Ž. (25).

Kako je rečeno u saopštenju, policija danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu nastavlja sa uzimanjem iskaza i prikupljanjem dokaza u vezi sa bezbednosnim propustima na fakuktetu usled kojih je 26. marta oko 22:40 časova na petom spratu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu došlo do požara koji je izazvan pirotehničkim sredstvima. Nakon toga je studetkinja skočila sa petog sprata na plato ispred fakulteta i preminula na licu mesta.

Kako piše Informer, u toku prepodneva izjave u poliicji treba da daju rukovodilac studijskog programa moderne i savremene umetnosti na tom fakultetu J. Č, zastupnik firme za obezbeđenje "Sfinga" d.o.o. D. I. i I. O, koordinator obezbeđenja u firmi "Sfinga" d.o.o.

Po potrebi će biti uzete izjave i od drugih lica.

Podsetimo, juče popodne je saslušan dekan Filozofskog fakulteta Danijel Sinani i još nekoliko zaposlenih.

Tužilaštvo je naložilo policiji da im tokom ispitivanja postavi niz pitanja koja se tiču bezbednosnih propusta na Filozofskom falultetu, smrti studentkinje, unošenja i skladištenja pirotehnike u državnoj visokoškolskoj ustanovi i niz drugih pitanja koja treba da daju odgovor - ko je kriv za ovu tragediju i ko je dozvolio takvu anarhiju?

Policiji je juče od strane Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja i obavljanja razgovora u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu, te sumnje da je izvršeno krivično delo Nesavestan rad u službi iz člana 361 stav 3 u vezi stava 2 I 1 Krivičnog zakonika, saopšteno je iz tužilaštva.

Autor: D.Bošković