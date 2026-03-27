VUČIĆ O TRAGEDIJI NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U BEOGRADU: Veoma mi je žao i izuzetno teško zbog smrti devojke, očekujem da istraga da odgovore

Tragedija na Filozofskom fakultetu u Beogradu, u kojoj je život izgubila devojka stara 25 godina, duboko je potresla javnost i otvorila niz ozbiljnih pitanja. Dva su ključna – zbog čega se pirotehnička i zapaljiva sredstva skladište u prostorijama fakulteta, kao i ko odobrava pristup studentima i drugim licima nakon 22 časa, kada ova ustanova ne bi trebalo da radi.

Ovaj tragičan događaj pokrenuo je brojna pitanja, pre svih odgovornost nadležnih na Filozofskom fakultetu i Univerzitetu, kao i kakve se bezbednosne procedure i kontrole prostora sprovode u visokoškolskim institucijama, koje bi morale biti mesta sigurnosti, a ne potencijalnog rizika.

Predsednik Srbije je za Blic kratko izjavio da je, pre svega kao čovek, duboko potresen ovom nesrećom.

- Veoma mi je žao i izuzetno teško zbog ovako tragične smrti jedne mlade osobe. Ali za razliku od nekih drugih, nadležnim organima prepuštam da sprovedu istragu i donesu odluke u skladu sa zakonom. Pravda je najvažnija, a ja nisam i ne želim da uzimam ulogu ni tužioca ni sudije, i neću da se ponašam, kao što su se mnogi prema tragedijama u našoj zemlji pogrešno odnosili u prethodne tri godine - kaže predsednik Vučić.

Kako je saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, na osnovu člana 282 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku uputilo je Odeljenju za borbu protiv korupcije MUP RS zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja povodom događaja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 26. marta 2026. godine kada se oko 22:40 časova na V spratu zapalilo više sprejeva i petardi, nakon čega je žensko lice skočilo kroz prozor na plato ispred fakulteta i izgubilo život.

Zahtev je upućen zbog postojanja osnova sumnje na propuste dekana, prodekana i prodekana za nastavu u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu.

Autor: S.M.