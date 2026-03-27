Niz pitanja nakon smrti devojke na Filozofskom: 'Zašto fakultet nije bio zaključan?'; 'Gde je obezbeđenje?' (FOTO)

Na društvenim mrežama kao i u brojnim medijima u Srbiji nižu se pitanja ko je odgovoran za smrt devojke na Filozofskom fakultetu u Beogradu, tim pre što je fakultet u doba kada se dogodila tragedija, trebalo da bude zaključan.

S tim u vezi, na odgovornost je pozvan i dekan tog fakulteta Danijel Sinani.

Takođe, među brojnim pitanjma koja su postavljena su i:



Zašto su studenti bili na fakultetu?

Ko je sve bio u 22.40h u zgradi fakulteta?

Gde je bilo obezbeđenje, šta su radili?

Pošto već ne dozvoljavate državi da MUP uđe na fakultete, da obezbedi bezbednost, da proveri šta se sve nalazi u zgradama fakulteta, zašto vi niste obezbedili fakultet i vodili računa?

Niz pitanja nakon smrti devojke na Filozofskom: Zašto fakultet nije bio zaključan?; Gde je obezbeđenje?



Podsetimo, sinoć se sa petog sprata Filozofskog fakulteta u Beogradu bacila devojka (25) zbog toga što su se zapalila pirotehnička sredstva koja su na taj fakultet doneli njene kolege blokaderi, preneli su mediji.