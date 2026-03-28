Vuk Stanković: Rektor i dekan treba da objasne zašto se dogodila tragedija na Filozofskom

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je tragedija koja se desila na Filozofskom fakultetu u Beogradu, u kojoj je stradala devojka, "vrh ledenog brega" onoga što se dešavalo tokom najduže i najveće obrazovne krize u istoriji univerziteta u Srbiji i istakao da rektor i dekan duguju objašnjenje zašto se tragedija desila i šta treba preduzeti da se ovakve stvari ne ponove.

Stanković je, na sednici skupštinskog Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, rekao da tragedija koja se dogodila na Filozofskom fakultetu postavlja jedan politički i moralni imperativ, a to je funkcionisanje pravne države.

"Smrt nevine i nedužne devojke traži da se precizno, temeljno, rasvetle sve činjenice i okolnosti i utvrdi odgovornost, što zbog njene žrtve, što zbog sprečavanja novih žrtava u pogledu onoga što je bezbednost na visokoškolskim ustanovama. Bojim se da je ovo vrh ledenog brega onoga što se dešavalo tokom najduže i najveće obrazovne krize u istoriji beogradskog i drugih univerziteta u Srbiji", rekao je Stanković.

Podsetio je da je univerzitet deo pravnog sistema Republike Srbije i da se na njega odnose svi zakoni, od zakona o visokom obrazovanju do svih drugih zakona koji se tiču bezbednosti i zaštite na radu.

"Shodno tome, odgovornost je precizirana, jasno utvrđena i na nadležnim institucijama je da u nepristrasnoj i preciznoj istrazi utvrde. Niko nije kriv unapred, ali niko nije ni izuzet iz istraživanja njegove odgovornosti i to one odgovornosti koje su u domenu zakonom definisanih nadležnosti", naveo je Stanković.

Dodao je da se u Srbiji često govori o autonomiji univerziteta i ocenio da je ta autonomija vrlo široka.

Stanković je naveo da upravo zbog toga oni koji vode univerzitete i fakultete, imajući u vidu tragičnu smrt, duguju na neki način objašnjenje zašto se tragedija desila i šta treba preduzeti da se ovakve stvari ne ponove.

"Želeo bih takođe da kažem da, imajući u vidu te pravne propise, jasno je da i gospodin rektor i gospodin dekan Filozofskog fakulteta nose striktno gledano odgovornost koja treba da bude utvrđena, ali koja ne može da bude izbegnuta", naveo je Stanković.

On je istakao da je za njega posebno zabrinjavajuće i postojanje pirotehnike u zgradi Filozofskog fakulteta i dodao da je javna tajna da se mesecima na tom fakultetu nalaze neke učionice koje su bili, kako je rekao, "štekovi za blokadere".

Dodao je da su se u tim prostorijama nezakonito okupljali studenti sa jakim političkim nabojem i da su se u njima bile organizovane "političke govorancije" i žurke.

U Skupštini Srbije u toku je sednica Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, a kojoj, osim članova Odbora, prisustvuju predsednica parlamenta Ana Brnabić, predstavnici MUP-a, kao i rektori državnih univerziteta.

Sednica je sazvana nakon tragičnog događaja koji se desio u četvrtak uveče, kada je pronađeno telo dvadesetpetogodišnje studentkinje ispred Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Autor: A.A.