OGLASILO SE TUŽILAŠTVO O TRAGEDIJI NA FILOZOFSKOM: Ko je kriv što fakultet nije bio zaključan u 22:40?

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naložilo je policiji da hitno obavi razgovore sa dekanom i zaposlenima na Filozofskom fakultetu povodom stravičnog događaja u kojem je jedna devojka izgubila život.

Dan nakon što je šira javnost ostala u šoku zbog tragedije na Filozofskom fakultetu, Više javno tužilaštvo (VJT) preduzelo je konkretne korake u istrazi. Prema nalogu tužilaštva, policija mora da ispita sve okolnosti pod kojima se 26. marta, oko 22:40 časova, na petom spratu zgrade zapalilo više sprejeva i petardi, nakon čega je ženska osoba skočila kroz prozor na plato i na licu mesta ostala mrtva.

Sumnja na nesavesno postupanje uprave

Tužilaštvo je uputilo zahtev za prikupljanje obaveštenja zbog sumnje da je izvršeno krivično delo Nesavestan rad u službi. Fokus istrage je na bezbednosti studenata i zaposlenih, a policija će ispitati odgovorne na niz spornih okolnosti:

Poreklo pirotehnike: Kako su se petarde i sprejevi uopšte našli u zgradi fakulteta, ko ih je uneo i po čijem odobrenju su se tamo nalazili?

Izbijanje požara: Na koji način je došlo do paljenja pirotehnike koja je izazvala paniku i požar na petom spratu?

Propusti u obezbeđenju: Zašto fakultet u tom trenutku nije bio adekvatno obezbeđen ili zaključan, i da li je upravo to omogućilo skladištenje opasnih sredstava?

Da li su ignorisana upozorenja?

Posebno škakljivo pitanje koje tužilaštvo postavlja jeste da li je uprava fakulteta ranije bila upozorena na bezbednosne probleme. Istražitelji traže odgovor na to da li je bilo ko od nadležnih organa skretao pažnju na moguće opasnosti i šta je fakultet tim povodom preduzeo.

Takođe, pod lupom su i protokoli o kontroli ulaza, imajući u vidu da su se u zgradi u tom periodu odvijali protesti i blokade.

Misterija nastradale devojke

Jedan od ključnih segmenata istrage biće i utvrđivanje identiteta nastradale. Zaposleni će biti ispitani da li poznaju žrtvu i da li je ona bila student Filozofskog fakulteta, s obzirom na to da se tragedija dogodila u kasnim večernjim satima kada redovne nastave nema.

Istraga će takođe utvrditi da li je video nadzor bio u funkciji i ko je dozvolio vannastavne aktivnosti u objektu u to vreme.

Autor: D.S.