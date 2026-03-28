Blokaderi u panici, UKP im zaplenila poverljive spise iz kabineta 512 - oglasio se Kosmajac?!

Blokaderi se nalaze u neviđenoj panici nakon što su pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) posle smrti studentkinje Milice Živković (25) na Filozofskom fakultetu iz kabineta 512 te visokoškolske ustanove zaplenili njihova "poveljiva dokumenta".

Tim povodom se na jednoj od blokaderskih Viber grupa oglasio zgubidan koji se, verovali ili ne, predstavlja kao Kosmajac. Tako smo posle Kaluđera dobili i jednog Kosmajca, koji bi da vodi Srbiju i odlučuje o narodu naše zemlje.

Kako je taj Kosmajac zakukao, nakon tragične smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu pripadnici UKP su "bez pisanih naredbi suda i naloga tužilaštva konfiskovali građu NTSBA iz 512".

- Važno obaveštenje/upozorenje! Poštovane koleginice i kolege, verujem da ste upoznati sa činjenicom da je UKP sinoć bez pisanih naredbi suda i naloga tužilaštva konfiskovao građu NTSBA iz 512 - zapisnike plenuma i nekih radnih grupa do otprilike maja 2025. godine - objavio je on.

Potom je otkrio i kakvim se šiframa služe.

- Kako u zapisnicima s plenuma uvek stoji "telegram @" narednog moderatorskog tima predlaže se svima koji su se našli u ulozi moderatora da promene svoj "@". Ako vam se neko od nadležnih bude javio možete kontaktirati Akademski krizni centar - upozorio je Kosmajac svoje istomišljenike zgubidane.

Autor: Iva Besarabić