SKANDAL! Đilasov SSP napao policiju i tužilaštvo usred istrage smrti studentkinje - zašto im smeta istina?!

Nakon tragične smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu u Beogradu, umesto da pokažu minimum odgovornosti i sačekaju rezultate istrage, iz redovaStranke slobode i pravde Dragana Đilasa stigla je, najblaže rečeno, skandalozna reakcija.

Na zvaničnom nalogu SSP-a objavljeno je saopštenje u kojem „najoštrije osuđuju postupanje policije i tužilaštva“. Postavlja se ključno pitanje – šta tačno osuđuju? To što policija radi svoj posao? To što tužilaštvo pokušava da utvrdi sve okolnosti jedne teške tragedije?

U trenutku kada je čitava javnost potresena smrću mlade osobe, kada porodica prolazi kroz nezamisliv bol, a nadležni organi prikupljaju dokaze i pokušavaju da rasvetle šta se zapravo dogodilo, SSP odlučuje da napadne upravo one koji treba da utvrde istinu.

Umesto da pozovu na smirenost i odgovornost, oni optužuju institucije i pokušavaju da ceo slučaj prebace u političku ravan. Još je spornije to što se u njihovom saopštenju insinuira da su informacije iz istrage „kontrolisane“, kao i da su državni organi navodno pod uticajem, bez ikakvih konkretnih dokaza za takve tvrdnje.

Ovakav pristup ne samo da dodatno uznemirava javnost, već direktno podriva poverenje u institucije koje u ovakvim situacijama moraju da rade bez pritisaka i političkih manipulacija.

Pitanje koje ostaje da visi u vazduhu jeste – zašto SSP ima problem sa istragom? Zašto im smeta da se utvrdi istina? I kome zapravo odgovara da se tragedija koristi za političke obračune, umesto da se sačeka da nadležni organi završe svoj posao?

U situaciji kada je najpotrebnija ozbiljnost, odgovornost i poštovanje prema žrtvi i njenoj porodici, ovakvi istupi deluju kao pokušaj da se tragedija instrumentalizuje zarad političkih poena.

Autor: Pink.rs