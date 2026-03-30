ANA BRNABIĆ NA METI BLOKADERA Uputili joj stravične pretnje i uvrede jer traži odgovornost za smrt studentkinje (VIDEO)

Predsednici Skupštine Srbije Ani Brnabić upućene su stravične pretnje nakon sednice Odbora na kojoj je tražila odgovornost za tragičnu smrt studentkinje na Filozofskom fakultetu.

- Samo je u rupu baciti i zatvoriti; suv glogov kolac bez masti; Terazije... - samo su neke od brutalnih uvreda upućenih Ani Brnabić koje su osvanule na društvenim mrežama.

- Ja sam trebala ranije da zakažem ovu sednicu. Da pitam ljude šta radite, ko je odgovoran za bezbednost te dece. Trebala sam ranije, nisam ranije. Trebali smo svi mi da insistiramo, da pitamo ko je na tim fakultetima - navela je Brnabić na pomenutoj sednici.

Tragedija se dogodila 26. marta Filozofskom fakultetu u Beogradu, kada je devojka stara 25 godina izgubila život nakon pada sa petog sprata zgrade.

Autor: Iva Besarabić