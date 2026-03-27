JOVANOV ODGOVORIO SSP-u: Ovi da pričaju o institucijama?! Nema tragedije koju nisu zloupotrebili!

Nakon što je Stranka slobode i pravde objavila saopštenje u kojem „najoštrije osuđuje postupanje policije i tužilaštva“ povodom tragične smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu, reagovao je i šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov, koji je oštro kritikovao takav nastup opozicije.

Jovanov je poručio da je apsurdno da upravo oni koji su, kako tvrdi, godinama koristili svaku tragediju za političke obračune sada pozivaju na „zvanične informacije i rad institucija“.

„Ovi da pozivaju na zvanične informacije i rad institucija? Ovi? Pa nema tragedije koju nisu pokušali da zloupotrebe!“, naveo je Jovanov.

Jovanov je dodatno ukazao na, kako smatra, dvostruke standarde u ponašanju opozicije, ističući da se u pojedinim situacijama unapred donose zaključci bez čekanja istrage.

„Ovlašćeni tumač svake tragedije je Marinika, je l’? Kad ona tumači, ne trebaju institucije i zvanični izveštaji. Tada ni tapija na bol ne pripada roditeljima i sve može“, poručio je Jovanov.

Na kraju, on je ocenio da je ovakvo ponašanje krajnje licemerno i neprimereno u trenutku kada je potrebno pokazati odgovornost i poštovanje prema žrtvi i njenoj porodici.

„Kakva gomila licemera, Bože mili...“, zaključio je Jovanov.

Autor: Pink.rs