JOVANOV ODGOVORIO ĐILASU: Odlično vidim šta radiš, koliko si zao i pomahnitao od mržnje prema Aleksandru Vučiću

Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS, odgovorio je predsedniku Stranke slobode i pravde (SSP) Draganu Đilasu na uvrede koje mu je uputio.

- I baš zato što nisam glup, odlično vidim šta radiš, koliko si zao i pomahnitao od mržnje prema Aleksandru Vučiću. A nije bilo tako.

Hvalio si njegove projekte, njegovu energiju, njegove rezultate, darivao mu medalje i sve to toliko snishodljivo radio da bi svakome drugom od toga pripala muka. Ali ne i tebi.

A onda, kako to obično i biva, otišao si u drugu krajnost. Zbog neuzvraćenog divljenja, ili čega već, potpuno svejedno.

Ipak, šta god bio razlog, jadno je što u sopstvenoj zemlji tražiš opravdaanje za brutalnu agresiju na nju. Ličiš, božemeprosti, na one manijake što isprebijaju ženu, pa kažu da je sama tražila batine i da je ona kriva što je prebijena, a ne oni.

Uzgred, šta si ti radio u to vreme kada su bombe padale po glavama ljudi? Jesi li bio u Srbiji uopšte, ili si sa bezbedne udaljenosti priželjkivao pad vlasti, da bi se vratio i obogatio se?

Najzad, nemam problem da se javno prepucavam sa tobom da bih ti pomogao da dokažeš da treba da postojiš na političkoj sceni. Mada mislim da ti je ta priča završena, ali 'ajde... Prosto, svako u tome ima svoj interes. Ti da politički pretekneš, a ja da obezbedim da opozicija ima nekoga poput tebe, nesposobnog i neupotrebljivog, koji nikada i nigde ne može da nas ugrozi. Samo moraćeš ubuduće više da se potrudiš ako želiš da ti odgovaram, ali i da povedeš računa šta pričaš. Jer, džaba ti prepucavanje i ovaj igrokaz sa mnom kada u danu kada je NATO započeo sa ubijanjem ove zemlje, njenih građana, dece, ti o tome ne kažeš ni reč, nego se obračunavaš sa tadašnjom vlašću. To je odvratno. I gadi se srpski narod takvih. I tu onda ni ovakvo prepucavanje ništa ne može da ti pomogne... - napisao je Jovanov na mreži Iks.

— Миленко Јованов (@MilenkoJovanov) 25. март 2026.

Autor: Iva Besarabić