'Đilas će mi biti uzor za to kako se šlihtati Vučiću' Jovanov odgovorio na prozivke lidera SSP (VIDEO)

Izvor: Informer.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Milenko Jovanov odgovorio je lideru Stranke slobode i pravde Draganu Đilasu koji ga je optužio da "se šlihta predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću".

Jovanov je Đilasa podsetio na period kada je bio na čelu Košarkaškog saveza Srbije i poručio da "od njega može da nauči kako se šlihta Vučiću".

- To kako se on šlihtao Vučiću dok je bio predsednik Košarkaškog saveza, ja taj nivo još nisam uspeo da dosegnem, ali evo, Dragan Đilas će mi biti uzor, pa ću pratiti njegov primer. Pokušaću da ga dosegnem jednog dana, možda - izjavio je Jovanov.

Na koje sve načine je Đilas svojevremeno hvalio Vučića pogledajte u video-zapisu koji je Jovanov objavio na "Instagramu".

Autor: A.A.

#Milenko Jovanov

#SNS

