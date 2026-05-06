Internetom kruži Titova fotografija u KUPAĆIM GAĆAMA! Pogledajte kako se provodio u rezidenciji na Brionima

Josip Broz Tito, nekadašnji predsednik SFRJ, bio je poznat po svojim izraženim afinitetima prema prirodi, lovu i luksuznom načinu života, a značajan deo vremena provodio je u svojoj rezidenciji na Brionima.

Na društvenim mrežama nedavno se pojavila kolorizovana fotografija bivšeg doživotnog maršala sa letovanja. Na slici je Tito prikazan na plaži ostrva Vanga u Brionskom arhipelagu, gde u kupaćem pozira sa kopljem za ribolov.

Fotografija ga prikazuje u opuštenom izdanju, sa izraženim preplanulim tenom i atletskom građom, što dodatno doprinosi slici o njegovom aktivnom i disciplinovanom načinu života, čak i tokom odmora.

Ovakve fotografije i danas privlače pažnju javnosti jer oslikavaju kontrast između državničke uloge i privatnog života jednog od najuticajnijih lidera bivše Jugoslavije, ali i doprinose stvaranju gotovo kultnog vizuelnog nasleđa koje ga i dalje prati u kolektivnom sećanju.

Autor: S.M.