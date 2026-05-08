DEVOJKA DOŠLA U HITNU JER TEŠKO DIŠE, LEKARI JOJ REKLI DA 'DRAMI' - Ubrzo je bila MRTVA

Osoblje bolnice verovalo je da devojka (24), koja je imala problema sa disanjem, burno reaguje i "drami", zbog čega su joj dali masku koja nije bila nakačena na kiseonik, a nedugo potom je preminula!

Klarisa Strit, apsolvent Univerziteta u Mančesteru, bila je više od sat vremena u čekaonici i žalila se da ne može da diše. Dok su bolničari procenjivali da "drami", Klarisa je imala plućnu emboliju. Umrla je 13. avgusta 2024.

Na suđenju koje je juče održano u Britaniji čulo se da je lekar Hitne pomoći smatrao da Klarisa "drami i ima napad panike", pre nego što su je prebacili u trijažu.

Klarisa, koju su roditelji opisali kao dobru i srdačnu devojku, je 2017. godine imala problema sa plućima i vensku trombozu. Nakon toga je Klarisa uzimala lekove za razređivanje krvi u različitim periodima od 2017, pa sve do smrti 2024. godine.

Ali kada je stigla u bolnicu Rojal Oldham u noći 13. avgusta, Klarisi je data maska za kiseonik koja nije bila ni na šta povezana kako bi se "pokušalo da se reguliše njeno disanje", a potom je provela oko sat vremena u hodniku pre nego što je prebačena na viši nivo nege.

Njeno zdravstveno stanje se pogoršlao i nekoliko sati kasnije preminula je od plućne embolije. Na suđenje je otkriveno i da je bolovala od masne jetre, te da se dva dana uoči smrti osećala loše, zbog čega je njen dečko 13. avgusta pozvao Hitnu pomoć kada je izgubila svest.

Klarisa, koja je studirala sociologiju, nije mogla da spava i borila se da zadržava hranu i vodu u danima koji su prethodili njenom prijemu u bolnicu. Kada je stigla u bolnicu, data joj je maska bez kiseonika i ostavljena je u hodniku.

Medicinska sestra Mišel Nil, koja je bila u smeni u noći njene smrti, zatražila je da Klarisi urade EKG, analize krvi i gasne analize. Nilova je rekla da joj je ekipa Hitne pomoći rekla da Klarisa "hiperventilira" i da su je smirili razgovorom.

Medicinska sestra je rekla da "ne zna" zašto joj je dala masku koja nije bila nakačena na kiseonik i istakla da priznaje da nije trebalo to da uradi - ali je rekla da joj je to "regulisalo disanje" i da je Klarisa "govorila punim rečenicama".

Nilova je zatim predala Klarisu drugoj medicinskoj sestri i rekla joj da će joj biti potrebna kabina. Međutim, Klarisa, koja je imala nizak nivo kiseonika u krvi i visok srčani ritam, je smeštena u hodnik na oko sat vremena.

"Starija sestra je rekla da je Klarisa mlada, pa da može da bude u hodniku i da će paziti na nju. Nakačili su je na infuziju i smestili u hodnik", tvrdila je Nilova na suđenju.

Ona je istakla da bi protivrečila starijoj sestri ali da je "Klarisa razgovetno razgovarala sa njom".

"Sećam se kad je stigla na prijem. Bila je sposobna da priča sa mnom, rekla mi je da je bila na odmoru na Kanarskim ostrvima... Sećam se da sam je obišla dok je sedela u hodniku i pitala je da li joj je maska sa kiseonikom pomogla i ona je rekla da jeste", rekla je Nilova.

Istakla je da joj je starija medicinska sestra rekla da će joj dati infuziju i da će potom proceniti da li treba da bude upućena dalje.

Međutim, kada je Klarisa odvedena na dalje preglede, do tad joj se zdravstveno stanje već bilo znatno pogoršalo i preminula je nešto iza ponoći.

Očekuje se da će danas suđenje biti nastavljeno.

Autor: Iva Besarabić