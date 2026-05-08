Misterija bivšeg Titovog stana u Njujorku: Preko 400 kvadrata čistog luksuza, a tek da vidite pogled s terase

Tokom života, predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito koristio je brojne nekretnine u svetu, ali nijedna nije izazivala toliku pažnju i misteriju kao luksuzni stan u Njujorku.

Penthaus se nalazio na čuvenoj Park Aveniji, u srcu Menhetna, nekada je predstavljao simbol moći i prestiža SFRJ, a i danas o njemu kruže famozne priče.

Godinama stajao prazan

Reč je o prostranom stanu na dve etaže, koji je pripadao bivšoj Jugoslaviji, a nakon njenog raspada je ostao bez jasnog vlasničkog statusa. Sudbina je godinama bila neizvesna, a tek je 2018. godine prodat anonimnom kupcu za oko 12 miliona dolara.

Zanimljivo da su ranije procene govorile da bi vrednost nekretnine mogla da dostigne čak 20 miliona dolara.

Jedan od najšokantnijih detalja vezanih za ovu nekretninu, jeste činjenica da je punih 19 godina stajala potpuno prazna. Zbog dugogodišnjeg nekorišćenja enterijer je ozbiljno propao, a fotografije koje je objavio New York Post pokazale su devastirano stanje.

"Bunker" usred Njujorka

Stan se prostirao na oko 418 kvadrata i sadržao je šest soba, raspoređenih na dve etaže. U njemu su se nalazili biblioteka, soba za poslugu, elegantni kamini, luksuzni tepisi, klavir, kao i brojni antikviteti i bogati drveni detalji koji su prostoru davali utisak ekskluzivnosti i moći, prenosi Dnevno.hr.



Vremenom su počele da se šire tvrdnje da je Tito ovaj luksuzni stan koristio kao svojevrsni “bunker” tokom poseta Njujorku.

Prema nepotvrđenim navodima, odluka o korišćenju penthausa doneta je nakon navodnog pokušaja njegove likvidacije, dok je odsedao u hotelu Waldorf Astoria.

Interesovanje za stan nije jenjavalo godinama nakon raspada Jugoslavije. Prema pisanju medija, među zainteresovanima za kupovinu, navodno, bili su i holivudski velikani Robert de Niro i Džek Nikolson.

Na kraju, luksuzna nekretnina je prodata kupcu, čiji identitet nije otkriven javnosti.

Uprkos tome, priča o Titovom stanu na Park Aveniji i dalje ostaje jedna od najintrigantnijih o nekretninama bivše SFRJ.

