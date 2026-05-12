Ovo je čudesna molitva Svetom Vasiliju Ostroškom: Ako izgovorite ove jake reči, očekuje vas blagostanje

Danas Srpska pravoslavna crkva obeležava Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca, sveca kome se veliki broj vernika obraća za pomoć u najtežim trenucima. Ovo je molitva koju treba da izgovorite za zdravlje, mir i spasenje.

Veliki broj vernika iz Srbije, Crne Gore, kao i regiona, svake godine kreće ka manastiru Ostrog kako bi se poklonili moštima svetitelja za koga veruju da i danas čini čuda, leči bolesne i pomaže ljudima u najtežim životnim trenucima.

Ovo je molitva koja mu se upućuje:

"Sveti Vasilije, veliki ugodniče Božiji, pomozi svima, pa i meni. Veliki branitelju vere pravoslavne, odbrani i nas koji tvoju svetu veru držimo, i s nadom tebi pristupamo. Veliki arhijereju Božiji, pomoli se Bogu Svedržitelju za sve ljude tvoje, pa na posletku i za mene nedostojnog i poslednjeg.

Tvrdoški viteže i Ostroški podvižniče, spasavaj nas od beda vidovnih i nevidovnih. Zapalila te je srpska zemlja kao večnu sveću pred prestolom Boga živoga, pa nam sada osvetli puteve i razagnaj tugu.

Molitvama i suzama zagrevao si hladnu pešteru Ostrošku, pa zagrevaj sada Božjim duhom i srca naša da se spasemo i proslavimo Boga svevišnjega i tebe sveca Božijega. Sa svih strana sveta priticali su ćivotu tvome bolni i nevoljni, i ti si im pomagao: demone odgonio, veze đavolje raskidao, i zdravlje duševno i telesno ljudima darivao. Tako i sada pomozi, krštenim i nekrštenim, kao i uvek, svima, pa i meni. Izmiritelj si bio zavađene braće, izmiri i sada sve zavađene, zbratimi razbraćene, oveseli tužne, ukroti samovoljne, isceli bolne. Sveti Vasilije Čudotvorče i oče naš duhovni u Hristu Isusu Gospodu našem. Amin!"

