Da li se pravilno krstite? Mnogi vernici nesvesno prave istu grešku: Sveštenici upozoravaju da je to skrnavljenje

Znak krsta je temelj pravoslavne vere, ali mnogi vernici ga izvode nesvesno i pogrešno, pretvarajući sveti čin u puku naviku, a sveštenici upozoravaju da kada se nepravilno prekrstimo, on gubi svoj duhovni smisao i snagu.

Znak krsta je jedna od prvih stvari koje pravoslavni hrišćanin nauči, ali i gest koji se najčešće izvodi pogrešno. To je vidljiva ispovest vere u Hrista, kratka molitva rukom i prizivanje Božje zaštite. Međutim, u svakodnevnom životu, mnogi ovaj sveti čin obavljaju mehanički, u žurbi i bez svesti o njegovom dubokom značenju.

Većina ljudi se krsti iz navike. Ali onog trenutka kada sve postane automatsko, bez misli i osećaja, taj čin gubi smisao. Nije važno koliko puta se prekrstite u toku dana, već kako to radite.

Jer razlika između pokreta i značenja nikada nije bila u ruci, već u pažnji.

Kako se pravilno krstiti?

Za osenjivanje krsnim znakom koristi se isključivo desna ruka. Potrebno je sastaviti tri prsta: palac, kažiprst i srednji prst. Ova tri spojena prsta simbolizuju Svetu Trojicu - Oca, Sina i Svetoga Duha.

Krst nas prati

Znak krsta prati pravoslavne hrišćane u svim prilikama: pri ulasku i izlasku iz crkve, pre i posle molitve, pre jela, pre polaska na put, u trenucima straha, iskušenja ili zahvalnosti. Tokom jedne liturgije, vernici se prekrste i do stotinu puta.

Preostala dva prsta, mali i domali, savijaju se na dlan. Ona simbolizuju dve prirode Isusa Hrista – božansku i ljudsku. Dva prsta na dlanu predstavljaju Hristov silazak na zemlju.

Sa tako sastavljenim prstima, pravimo znak krsta sledećim redosledom:

Prvo dodirujemo čelo, posvećujući Bogu svoj um, i izgovaramo (u sebi ili tiho): "U ime Oca".

Zatim spuštamo ruku na stomak, ispod grudi, posvećujući Bogu svoje srce i osećanja, izgovarajući: "i Sina".

Potom ruku podižemo na desno rame, posvećujući Bogu svoju snagu, uz reči: "i Svetoga Duha".

Na kraju, premeštamo ruku na levo rame.

Čin se završava izgovaranjem reči "Amin", što znači "Neka tako bude", uz blagi poklon glavom.

Pokret od čela ka stomaku simbolizuje Hristov silazak sa neba na zemlju, dok pokret od desnog ka levom ramenu označava Njegovu pobedu nad đavolom i tamom.

Najčešće greške koje svi pravimo

Mnogi vernici, često nesvesno, prave greške prilikom osenjivanja krsnim znakom, čime se gubi pravi smisao ovog čina. Ovo su neke od najčešćih grešaka:

Krštenje "u vazduhu": Ovo podrazumeva brze, kratke i nedovršene pokrete ispred sebe, bez dodirivanja tela. To nije znak krsta, već besmisleno mahanje rukom.

Nepravilno sastavljanje prstiju: Korišćenje dva ili svih pet prstiju umesto propisana tri. Katolici se, na primer, krste sa svih pet prstiju, što simbolizuje pet Isusovih rana. Pravoslavni koriste tri prsta za Svetu Trojicu.

Pogrešan redosled: Česta greška je dodirivanje levog pa desnog ramena. Pravilan redosled je uvek čelo - stomak - desno rame - levo rame.

Žurba i nepažnja: Izvođenje znaka krsta na brzinu, kao da je neka obaveza. Pravilno je činiti to smireno, jasno i sa unutrašnjom sabranošću.

Spuštanje ruke pre završetka: Mnogi počnu da se klanjaju pre nego što završe znak krsta, spuštajući ruku sa levog ramena pre vremena.

Autor: S.M.