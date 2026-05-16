Potvrđena tužna vest: Timi je pronađen mrtav!

Uginuli grbavi kit pronađen kod danskog ostrva identifikovan je kao Timi, potvrdila je danska Agencija za zaštitu životne sredine, a njegova sudbina je nedeljama zaokupljala milione ljudi nakon što se nasukao u nemačkim vodama, preneo je danas Bild.

"Mnogi ljudi su bili duboko zabrinuti zbog sudbine životinje i nadali su se da će biti moguće vratiti kita u divljinu. I ja sam delio ovu nadu", rekao je nemački ministar za zaštitu životne sredine Til Bakhaus.

Stručnjaci iz danske Agencije za zaštitu životne sredine definitivno su potvrdili da je uginuli grbavi kit koji je isplivao kod ostrva Anholt ista životinja koja je prethodno bila nasukana kod pokraijna Šlezvig-Holštajn i Meklenburg-Zapadna Pomeranija.

Konačna potvrda stigla je danas nakon otkrića uređaja za praćenje pričvršćenog za kita, a koji je sada u posedu danske vlade.

Trenutno nema planova za uklanjanje uginulog kita, pošto njegovo telo leži daleko od plaže i nikoga ne uznemirava, rekao je predstavnik danske agencije za prirodu, Morten Abildstrem.

Grbavi kit Timi, koji je privukao svetsku pažnju nakon što se nasukao u nemačkim vodama, uginuo je pošto je pušten sa barže u otvoreno more, dok se dovodi u pitanje i način na koji je sprovedena akcija spasavanja, pišu danas nemački mediji.

Lokalne vlasti prethodno su, više puta, bezuspešno pokušavale da vrate Timija iz plićaka u otvoreno more, nakon čega je dvoje preduzetnika finansiralo poslednji pokušaj njegovog spasavanja, uprkos sumnjama dela stručnjaka da može da preživi transport.

Jedna od finansijerki akcije Karin Valter-Momert izjavila je ranije za list Bild da je kit "pokazivao volju za životom", ali je sada nejasno kako je životinja zapravo puštena sa barže, preneo je Juronjuz.

Prema pisanju medija, nije poznato da li je kit sam otplivao ili je jednostavno otkačen od plovila, dok su se na društvenim mrežama pojavile i tvrdnje da je posada želela da se što pre "reši problema".

Stručnjaci navode da je Timi bio u veoma lošem zdravstvenom stanju dok je bio nasukan, a pojedini su smatrali da je plitko more možda izabrao kao mesto gde će uginuti, dok su drugi predlagali da mu se omogući da tu ugine bez dodatnog stresa.

Privatna spasilačka inicijativa, koja je transportovala kita ka Severnom moru, prvobitno je slavila njegovo oslobađanje, iako je deo učesnika, koji su životinju nazivali i "Nada", nastavio da veruje u uspeh operacije.

Veterinarka Kirsten Tenis tvrdi, međutim, da joj nije bilo dozvoljeno da prisustvuje trenutku puštanja kita i da je životinja oslobođena "preuranjeno i u tajnosti".

Plan je bio da kit bude pušten dalje na zapad, u otvorenom delu Severnog mora, ali je, prema dostupnim podacima, oslobođen oko 70 kilometara severno od danskog grada Skagen, u području intenzivnog brodskog saobraćaja.

Kapetan tegljača "Robin Hud" naveo je za nemačke medije da je samo sledio naređenja i izrazio žaljenje zbog učešća u akciji, ističući da je kompanija najpre bila hvaljena, a zatim optuživana za zlostavljanje životinja.

Ekološke organizacije, uključujući Greenpeace i WWF, ranije su se protivile transportu teško povređenog kita, upozoravajući na šire probleme ugroženosti morskih ekosistema.

Autor: S.M.