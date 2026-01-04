AKTUELNO

Hronika

NESTALI STEFAN IVANOVIĆ PRONAĐEN MRTAV: Obistinile se najgore slutnje nakon požara u baru smrti u Švajcarskoj

Izvor: Kurir, Foto: Foto/Društvene mreže, Tanjug AP/Antonio Calanni ||

Stefan Ivanović (31), Srbin koji je nestao nakon požara u noćnom klubu "Le Konstelejšn" u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, pronađen je mrtav, potvrdila je njegova rođaka za Kurir.

Stefanova porodica prethodno je poslala DNK uzorak.

Stefanova rođaka je u ranije istakla i da se u domaćim i stranim medijima samo spekuliše o brojkama, koje su prema njihovim informacijama mnogo veće.

- Broj nestalih lica iz minuta u minut raste. Porodice i danas prijavljuju nestanak članova u novogodišnjoj noći, za koje sumnjaju da su bili u baru koji je izgoreo. Nažalost, sigurna sam da je broj žrtava mnogo veći nego što se spekuliše - otkrila je ona.

Autor: D.Bošković

#Bar

#Požar

#Stefan Ivanović

#crne slutnje

#Švajcarska

POVEZANE VESTI

Svet

POZIV KOJI NIJEDAN RODITELJ NIKAD NE BI SMEO DA PRIMI! Kjara (16) stradala u baru smrti u Švajcarskoj, PORODICA SLOMLJENA OD BOLA: Sada osećamo samo o

Svet

NOVI DETALJI UŽASA U ŠVAJCARSKOJ: Vlasnica bila u baru u trenutku izbijanja stravičnog požara, evo u kakvom je stanju

Društvo

'AGONIJA IM JE SVAKI SAT, TRAŽE GA NA SVE STRANE' Prijatelji o Stefanu koji je nestao nakon požara u baru u Švajcarskoj: Radio je dva posla...

Društvo

'STEFAN JE SLUČAJNO TE VEČERI BIO U BARU SMRTI, MOGAO SAM BITI JA' Oglasio se kolega nestalog Ivanovića, o njemu ima samo reči hvale

Svet

Otkriveno kako je došlo do požara u baru u Švajcarskoj: Gosti snimaju i igraju, a onda je nastao HOROR (VIDEO)

Svet

DRASTIČNO PORASTAO BROJ MRTVIH, PROGLAŠENO VANREDNO STANJE! Horor prizori iz skijališta u Švajcarskoj: Ima MNOGO ŽRTAVA i 100 povređenih u paklenoj no