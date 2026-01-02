NOVI DETALJI UŽASA U ŠVAJCARSKOJ: Vlasnica bila u baru u trenutku izbijanja stravičnog požara, evo u kakvom je stanju

Vlasnici bara "Le Constellation" u poznatom švajcarskom skijalištu Kran-Montana, u kojem se u novogodišnjoj noći dogodila tragedija, živi su, objavili su francuski mediji.

Reč je o Džesiki i Žaku Moretiju, poreklom s Korzike.

Prema navodima više francuskih internetskih portala, bračni par preuzeo je popularni bar na skijalištu 2015. godine. Osim Le Constellationa, upravljaju i drugim ugostiteljskim objektom, restoranom Le Vieux Chalet u mestu Lens.

Pod njihovim vođstvom nekada zapušteni bar pretvoren je u popularni noćni klub, jedno od omiljenih mesta noćnog izlaska u Kran-Montani.

Prema pisanju medija, klub je puštao mlađe od 18 godina i bio je jedini u odmaralištu koji je dozvoljavao ulazak maloletnicima.

Prijatelj porodice potvrdio je za korzikanski dnevnik Corse-Matin da su Moretiji živi. Prema tim informacijama, u trenutku izbijanja požara u baru je bila samo Džeska Moreti (40), koja je, kako se navodi, zadobila opekotine na ruci.

Niko od medija zasad nije uspeo direktno da razgovara s vlasnicima. Jedan od zaposlednih rekao je da su svi u dubokom šoku.

"Izgubili smo deo našeg osoblja, ali danas je o tome vrlo teško govoriti", izjavio je on.

🔴 INFO - #Suisse : #LeConstellation, bar ravagé par l'incendie meurtrier de Crans-Montana le 1er janvier 2026, avait été ouvert en décembre 2015 par Jacques #Moretti et son épouse Jessica (📸) figures de l'hôtellerie suisse. L'établissement accueillait des jeunes de moins de 18… pic.twitter.com/8xRGHZFbcq — FranceNews24 (@FranceNews24) 02. јануар 2026.

Bar sa terasom na spratu i klubom u podrumu, sa DJ-evima i živom muzikom, postao je jedno od najpopularnijih noćnih mesta u gradu, sa klijentelom koju su činili uglavnom mladi i bogati ljubitelji zimskih sportova, ali i lokalno stanovništvo.

Međutim, istražitelji sada ispituju da li je podrum, koji je imao samo jedno relativno usko stepenište, zapravo bio "katastrofa koja je samo čekala da se dogodi".

Veruje se da su mnogi od poginulih stradali u gužvi koja se stvorila kod izlaza, dok se požar brzo širio u zatvorenom prepunom prostoru.

Takođe, ispituje se i da li su drveni nameštaj u podrumu, drvene obloge na nekim zidovima i prijavljeni izolacioni materijal od pene na plafonu doprineli širenju požara.

Da podsetimo, najmanje 47 ljudi je poginulo, a 115 povređeno kada je oko 1.30 sati izbio požar u baru u luksuznom švajcarskom skijalištu.

Sumnja se da su požar izazvale prskalice na flašama, ali istraga će otkriti zvaničan uzrok.

Autor: S.M.