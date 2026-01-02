AKTUELNO

Svet

JEDAN SRBIN IPAK BIO U DISKOTECI SMRTI U ŠVAJCARSKOJ: Od Stefana Ivanovića (31) ni traga ni glasa nakon JEZIVOG POŽARA koji je odneo 47 ŽIVOTA - Porodica očajna (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/Police Cantonale Valaisanne ||

Stravičan požar koji se dogodio u novogodišnjoj noći, progutali su klub u Švajcarskoj, u liksuznom skijalištu Kran-Montana i ostavili iza sebe pustoš.

Tokom novogodišnje noći koja se tragično završila, nestao je jedan Srbin, Stefan Ivanović (31), koji je radio kao obezbeđenje u tom objektu. Zabrinuta porodica ovog mladića kaže da nemaju nikakvu informaciju o Stefanu i da se samo nadaju da je živ.

pročitajte još

KOČANSKI UŽAS U ŠVAJCARSKOJ KRAN-MONTANI: 40 ljudi poginulo, a stotine povređeno u požaru u prepunom baru (VIDEO)

Stefan, momak sa dvojnim državljanstvom, živi i radi u Švajcarskoj već više od 20 godina, a i sinoć je bio na svom radnom mestu.

Foto: Printscreen društvene mreže

- Stefan je brat moga supruga. Radio je kao izbacivač, kao obezbeđenje u tom kafiću i sinoć kada je izbio požar on je bio tamo. I bukvalno mu se od tada gubi svaki trag. Niko od nas ne zna da li je on živ ili mrtav. Znači, nemamo baš nikakvu informaciju iako su neki portali objavili da među gostima kluba nije bilo nikoga iz Srbije, Stefan ima dvojno državljanstvo, pa to nekoga može da zbuni - objašnjava zabrinuta Marina.

Čitava porodica je zabrinuta i nada se bilo kakvim vestima, te moli svakoga ko ima bilo koju informaciju o Stefanu da se javi.

- Jedno vreme je živeo ovde, kasnije je otišao tamo. Niko ga nije video. Znači nam pomoć bilo koga iz Srbije iz Vlade ili ambasade, bilo ko - dodaje ona zabrinuto.

Foto: Tanjug AP/Police Cantonale Valaisanne

Mobilni telefon nestalog Stefana bio je dostupan još nekoliko sati nakon tragedije što daje nadu porodici da je on živ i negde zbrinut.

Podsetimo, 47 ljudi je poginulo u eksploziji i požaru u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, a povređeno je više od 100 osoba. Do eksplozije je došlo oko 01:30 časova po lokalnom vremenu u baru "Le Constellation". Uzrok eksplozije za sada nije poznat, a sumnja se da je u pitanju pirotehnika.

Autor: Iva Besarabić

#Požar

#Skijalište

#Smrt

#Tragedija

#Švajcarska

POVEZANE VESTI

Svet

Detalji horora u Švajcarskoj: Ovo je trenutak izbijanja požara, madi slavili doček uz muziku, a onda je buknula vatra (VIDEO)

Svet

DRASTIČNO PORASTAO BROJ MRTVIH, PROGLAŠENO VANREDNO STANJE! Horor prizori iz skijališta u Švajcarskoj: Ima MNOGO ŽRTAVA i 100 povređenih u paklenoj no

Društvo

Ambasade Srbije u Švajcarskoj oglasila se povodom požara u Kran-Montani: Na OVE brojeve možete dobiti potrebne informacije

Svet

DETALJI PAKLA U EKSKLUZIVNOM SKIJALIŠTU! Ima mrtvih, desetine povređenih u stravičnoj eksploziji tokom proslave: Strašni snimci sa MESTA UŽASA (FOTO+V

Svet

Postoji jedan ogroman problem na snimku pakla iz Švajcarske: Evo o čemu se radi (VIDEO)

Svet

VRISCI ODZVANJAJU POZNATIM ZIMOVALIŠTEM! Prvi SNIMCI nakon jezive eksploziji na dočeku Nove godine - POGINULO nekoliko ljudi (VIDEO)