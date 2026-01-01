Postoji jedan ogroman problem na snimku pakla iz Švajcarske: Evo o čemu se radi (VIDEO)

Švajcarska je u šoku, dok se još broje žrtve tragedije u luksuznom zimskom skijalištu Kran-Montana na društvenim mrežama je sve više snimaka pakla uz kafea gde je izbio požar.

Prema poslednjim informacijama najmanje 47 osoba je izgubilo život, dok ih je stotinu povređeno u požaru koji je izbio u 1,30 sati ujutru.

Na mreži Iks, bivšem Tviteru objavljeno je više snimaka izbliza osoba koje su prisustvovale tragediji i logično se sve glasnije postavlja pitanje, zašto oni koji su snimali druge kako gore nisu pritekli u pomoć unesrećenima?!

🚨🇨🇭🔥 Des personnes prises au piège par les flammes dans le bar de Crans-Montana tentent désespérément de s’échapper par la seule issue, qui est bloquée. (témoins) pic.twitter.com/aBQXtKRME9 — SuisseAlert (@SuisseAlert) 01. јануар 2026.

Da li je broj tragično nastradalih mogao da bude manji da su oni pomogli? Umesto toga oni su više brinuli o tome da im snimci budu uspešni i da ih što pre objave na društvenim mrežama. Hoće li im snimci izbliza ljudi kako gore doneti nove pratioce i doprineti na popularnosti? Ili će ih javnost osuditi kao bezdušne i bezobzirne?

"Gledati ljude kako snimaju druge kako gore umesto da im pomognu da pobegnu je besno u pravom smislu te reči. Ne mogu ni da shvatim ovo", samo je jedan od brojnih komentara ispod ovog snimka.

Autor: Marija Radić