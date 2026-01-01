AKTUELNO

Svet

Postoji jedan ogroman problem na snimku pakla iz Švajcarske: Evo o čemu se radi (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Police Cantonale Valaisanne ||

Švajcarska je u šoku, dok se još broje žrtve tragedije u luksuznom zimskom skijalištu Kran-Montana na društvenim mrežama je sve više snimaka pakla uz kafea gde je izbio požar.

Prema poslednjim informacijama najmanje 47 osoba je izgubilo život, dok ih je stotinu povređeno u požaru koji je izbio u 1,30 sati ujutru.

Na mreži Iks, bivšem Tviteru objavljeno je više snimaka izbliza osoba koje su prisustvovale tragediji i logično se sve glasnije postavlja pitanje, zašto oni koji su snimali druge kako gore nisu pritekli u pomoć unesrećenima?!

Da li je broj tragično nastradalih mogao da bude manji da su oni pomogli? Umesto toga oni su više brinuli o tome da im snimci budu uspešni i da ih što pre objave na društvenim mrežama. Hoće li im snimci izbliza ljudi kako gore doneti nove pratioce i doprineti na popularnosti? Ili će ih javnost osuditi kao bezdušne i bezobzirne?

"Gledati ljude kako snimaju druge kako gore umesto da im pomognu da pobegnu je besno u pravom smislu te reči. Ne mogu ni da shvatim ovo", samo je jedan od brojnih komentara ispod ovog snimka.

pročitajte još

U tragediji u Švajcarskoj poginulo 47 osoba, povređenih je stotinu: Porodice žrtava zovu krizni centar

Autor: Marija Radić

#Požar

#Smrt

#Tragedija

#snimak

#Švajcarska

POVEZANE VESTI

Svet

DETALJI PAKLA U EKSKLUZIVNOM SKIJALIŠTU! Ima mrtvih, desetine povređenih u stravičnoj eksploziji tokom proslave: Strašni snimci sa MESTA UŽASA (FOTO+V

Svet

VRISCI ODZVANJAJU POZNATIM ZIMOVALIŠTEM! Prvi SNIMCI nakon jezive eksploziji na dočeku Nove godine - POGINULO nekoliko ljudi (VIDEO)

Svet

DRASTIČNO PORASTAO BROJ MRTVIH, PROGLAŠENO VANREDNO STANJE! Horor prizori iz skijališta u Švajcarskoj: Ima MNOGO ŽRTAVA i 100 povređenih u paklenoj no

Svet

IMA MRTVIH! Velika eksplozija u ekskluzivnom zimovalištu na dočeku Nove godine

Svet

'POGINULO 40 LJUDI' Poznat uzrok TRAGEDIJE u elitnom švajcarskom skijalištu, rastu crne brojke (VIDEO)

Svet

Detalji horora u Švajcarskoj: Ovo je trenutak izbijanja požara, madi slavili doček uz muziku, a onda je buknula vatra (VIDEO)