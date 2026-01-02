'STEFAN JE SLUČAJNO TE VEČERI BIO U BARU SMRTI, MOGAO SAM BITI JA' Oglasio se kolega nestalog Ivanovića, o njemu ima samo reči hvale

Kolega Stefana Ivanovića, mladića iz Srbije za kojim se traga nakon stravičnog požara koji je izbio u novogodišnjoj noći u baru na skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj, kaže za Kurir da je on slučajno te noći raspoređen da radi u "Le Constellation"-u.

Da podsetimo, najmanje 47 osoba poginulo je, dok se veruje da je njih više od 100 teško povređeno u požaru koji je na dočeku Nove godine izbio u baru kada je pirotehnika zapalila plafon!

- Sa Stefanom radim već desetak godina, dobro se znamo. Divan je dečko, vredan. Agencija u kojoj smo zaposleni šalje momke u zavisnosti od potreba, tako da je te večeri Stefan slučajno poslat u bar. Na njegovom mestu sam mogao biti ja, ali i još neko od naših kolega - priča mladić.

Kako kaže, otkako su čuli za nesreću nisu pri sebi i mole se da je Stefan negde na bezbednom.

- Najviše bih voleo da čujem da je prebačen u neku bolnicu van Švajcarske i da je dobro. Mnogo ljudi ima stravične opekotine, pa se ne može utvrditi da su to oni, bolje da je i sa njim to slučaj nego da je, ne daj Bože, umro....- jedva izgovara prijatelj.

Nakon velike tragedije Švajcarska je zavijena u crno, pa je tim povodom i odlučeno da će u ovoj zemlji nastupiti petodnevna žalost. Građani Švajcarske nemi su od bola nakon velikog požara koji je, za sada odneo više od 47 žrtva, pa pale sveće i ostavljaju sveće na trgovima širom zemlje u znak žalost za nastradalima.

Kako je Kurir prvi objavio, u nesreći je navodno povređen i naš državljanin M.J. (23).

- M. J. bio je u baru na skijalištu tokom novogodišnje noći, ali njega je bukvalno spasio odlazak na terasu kluba. Naime, hteo je da zapali cigaretu i izašao je napolje. Bio je na terasi kad je unutra buknuo požar. Usledio je stampedo - kaže za Kurir jedan od poznanika porodice M. J. i dodaje:

- Vatra ga je dohvatila, odnosno izgorele su mi obe šake! Opekotine ima po rukama, ali hvala Bogu nije životno ugrožen. Spasilo ga je bukvalno to što je izašao napolje. Neverovatna sudbina. Hvala Bogu pa je uspeo u onoj gužvi i haosu da se izvuče živ.

Autor: Marija Radić