POZIV KOJI NIJEDAN RODITELJ NIKAD NE BI SMEO DA PRIMI! Kjara (16) stradala u baru smrti u Švajcarskoj, PORODICA SLOMLJENA OD BOLA: Sada osećamo samo ogromnu prazninu!

Upravo sam primio poziv koji nijedan otac nikada ne bi smeo da primi. Tupa, neizreciva bol: moje voljene Kjare više nema, rekao je Andrea Kostanco, otac šesnaestogodišnje Kjare Kostanco iz Milana, jedne od žrtava smrtonosnog požara u noćnom klubu "Le Konstelejšn" u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, prenosi Korijere.

Kostanco je sa suprugom krenuo prema Sionu, gde deluje zajednička švajcarsko-italijansko-izraelska radna grupa zadužena za DNK identifikaciju tela poginulih. Kako su im objasnile vlasti, postupak identifikacije pokušava se ubrzati, ali naučne analize zahtevaju vreme.

Do poslednjeg trenutka, kaže Kjarin otac, postojala je nada da je devojka među povređenima koji su prevezeni u bolnice, ali još nisu identifikovani. Ta se nada gasila sa svakim satom, sve dok nije stigao poziv koji je, kako kaže, "srušio ceo svet". "Niko nikada nije spreman na ovakvu vest. Neprirodno je da otac izgubi ćerku", rekao je.

Kjara Kostanco bila je učenica prirodno-matematičke gimnazije Moreški u Milanu, gde je bila izvrsna učenica sa prosekom 8,5. Nije učila iz obaveze, nego iz radoznalosti i želje da razume. Bila je omiljena među profesorima i vršnjacima, ostavljajući, kako njen otac kaže, "uvek nešto dobro iza sebe".

Bavila se sportom, bila je uspešna umetnička gimnastičarka i vrsna skijašica, volela je prirodu i tečno govorila engleski. U porodici je bila izuzetno povezana sa svoja tri brata, a roditelji sa njom, kako ističe otac, nikada nisu imali ozbiljnih problema. Bila je vedra, duhovita, puna interesovanja i snažnih vrednosti.

- Imala je jasnu predstavu o zdravom životu. Nisu joj se sviđali alkohol ni pušenje, a o drogama nije bilo ni govora. Imala je vrlo snažan osećaj za pravdu i odgovornost - rekao je Kostanco, dodajući da je Kjara u mnogo čemu čak nadmašivala roditeljska očekivanja.

U noći tragedije Andrea Kostanco nalazio se u Milanu, dok je njegova supruga bila u porodičnoj kući u Kran-Montani. Kjara je u noćni klub otišla sa prijateljima gotovo slučajno, jer u drugim lokalima nije bilo mesta. Taj klub im nije bio nepoznat, tamo su već bili i ranije.

- Moja ćerka nikada ne bi pristala da ode na nesigurno mesto - rekao je njen otac, ističući njen visok osećaj odgovornosti i opreza.

Dok istraga o uzrocima požara još traje, Kjarin otac kaže da je bol u ovom trenutku veća od bilo kakve misli o pravdi.

- Ne znam hoće li ona ikada doći. Sada osećam samo ogromnu prazninu - rekao je.

Za njega je važno da Kjara ne ostane tek jedno ime na spisku žrtava velike tragedije.

- Ona nikada nije bila broj. Bila je voljena ćerka, osoba koja je znala da sluša i daje drugima, bez isticanja sebe i svojih uspeha. Upravo zato su je svi voleli. I zato njen gubitak boli još više - rekao je Andrea Kostanco.

Autor: Jovana Nerić