'SVE SE DESILO U SEKUNDI, OSETIO SAM PLAMEN KAKO DOLAZI PREMA MOM LICU' Novopazarac bio u baru smrti u Švajcarskoj, otkrio kako se spasio

U stravičnom požaru koji je tokom novogodišnje noći zahvatio ugostiteljski objekat u luksuznom švajcarskom skijalištu Kran Montana, među osobama koje su se zatekle u objektu bio je i mladi Novopazarac Meldin Mehmedović.

On je, srećom, preživeo tragediju i prošao s lakšim telesnim povredama, ali su prizori kojima je svedočio ostavili dubok trag.

Meldin je rođen i odrastao u prigradskom novopazarskom naselju Požega. U izjavi za švajcarsku televiziju detaljno je opisao trenutke kada je, prema njegovim rečima, došlo do izbijanja požara, naglašavajući da se sve dogodilo iznenada i munjevitom brzinom.

- Atmosfera je bila vesela, ljudi su se smejali, plesali, slavili. U jednom trenutku osoblje je nosilo pića, šampanjce sa upaljenim prskalicama. Jedna boca je podignuta previsoko i plamen je zahvatio plafon. Sve se zapalilo u sekundi. Došlo je do snažne deflagracije i vatra se momentalno proširila. Nisam ni video kako je krenulo, samo sam se sagnuo i osetio plamen kako dolazi prema mom licu - ispričao je Mehmedović.

On navodi da su se na plafonu nalazili paneli od penastog materijala koji služe za zvučnu izolaciju, a koji su, kako se sumnja, bili izuzetno zapaljivi. Upravo to je, prema prvim nalazima istrage, moglo biti jedan od ključnih razloga zašto se vatra proširila tolikom brzinom i izazvala veliki broj stradalih i povređenih u veoma kratkom vremenu.

Zahvaljujući brzoj reakciji i instinktu za preživljavanje, Meldin je uspeo da se udalji iz zahvaćenog prostora pre nego što je požar progutao ceo objekat. Medicinske ekipe su mu na licu mesta ukazale pomoć, nakon čega je pušten na kućno lečenje.

- Ovo je nešto što čovek ne zaboravlja. Sve se desilo za nekoliko sekundi. Zahvalan sam što sam ostao živ - poručio je mladi Novopazarac, prenosi Sandžak danas.

Istraga o uzrocima ove tragedije u Kran Montani i dalje traje, a nadležne švajcarske institucije najavljuju detaljnu proveru bezbednosnih standarda u objektima za masovna okupljanja.

Autor: A.A.