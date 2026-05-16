Vernici sutra slave VAŽAN PRAZNIK! Za žene važi POSEBNO PRAVILO: Jedna stvar je strogo zabranjena jer donosi nesreću

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 17. maja obeležavaju dan Svete Pelagije uz zanimljive običaje i verovanja koja žive u našem narodu vekovima.
U vreme vladavine cara Dioklecijana, poznatog po surovim progonima hrišćana, u predanju se pominje i sveta Pelagija – mlada žena čija je lepota privukla pažnju carevog sina. Iako je imao nameru da je oženi, Pelagija je tu ponudu odbila, birajući život posvećen veri i duhovnosti.
Prema predanju, uz pomoć episkopa Klinona primila je hrišćanstvo, nakon čega je napustila luksuzan život i otvoreno prihvatila veru, što je izazvalo burne reakcije u njenoj okolini.
Sukob želja i vere
Njena odluka da ostane dosledna svojim uverenjima dovela je do tragičnog raspleta. Carev sin, prema legendi, nije mogao da prihvati odbijanje i oduzeo je sebi život.
Ni pritisci porodice nisu promenili Pelagijinu odluku. Njena majka ju je, u nadi da će promeniti mišljenje, predala caru Dioklecijanu, očekujući brak sa vladarom. Međutim, ni sam car nije uspeo da je odvrati od vere.
Tragičan kraj i predanje
Prema predanju, Dioklecijan je naredio surovu kaznu; Pelagija je stradala u metalnoj spravi u kojoj je, kako se u legendi opisuje, izgubila život nakon mučenja.
Ova priča kroz vekove je ostala zapamćena kao simbol nepokolebljive vere i odricanja, ali i kao jedno od najdramatičnijih predanja ranog hrišćanstva.
Narodni običaji vezani za Svetu Pelagiju
U narodnoj tradiciji, dan posvećen Svetoj Pelagiji prate određena verovanja i zabrane.
Smatra se da tog dana ne treba paliti vatru ni sveće, jer se veruje da to može doneti nesreću, posebno kada su u pitanju ljubav, porodica i potomstvo.
U nekim krajevima sačuvan je i običaj vezan za plodnost i želju za potomstvom - žene koje žele da zatrudne, prema predanju, vezuju grančicu ruzmarina oko stomaka ili je stavljaju ispod jastuka, verujući da time simbolično prizivaju zaštitu i blagoslov.
Autor: S.M.